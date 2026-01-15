e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Προτελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα

Σύνοψη από το

  • Συνολικά 63.123.366,76 ευρώ έχουν αρχίσει να καταβάλλονται σε 66.607 δικαιούχους, από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 14 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 140.366,76 ευρώ σε 106 δικαιούχους παροχών τ. ΟΑΕΕ. Επίσης, 14.300.000 ευρώ θα δοθούν σε 700 δικαιούχους για εφάπαξ από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου.
  • Η ΔΥΠΑ προχωρά στην καταβολή 28.000.000 ευρώ σε 45.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. Επιπλέον, 1.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
Συνολικά 63.123.366,76 ευρώ έχουν αρχίσει να καταβάλλονται σε 66.607 δικαιούχους, από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • έως τις 16 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 14.300.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 28.000.000 ευρώ σε 45.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 1.600.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

07:18 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

IRIS: Νέος οδηγός του ΔΙΑΣ για τις αλλαγές που έρχονται από σήμερα στα ημερήσια όρια συναλλαγών – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αυξάνονται από σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, στα 1.000 ευρώ τα ημερήσια όρια συναλλαγών μέσω τ...
18:31 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις μείωσης ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες φυσικών προσώπων για το 2026 – H διαδικασία

Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή των αιτήσεων μείωσης ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών, για το 2026. Με α...
07:26 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Τι περιλαμβάνει η διεύρυνση των μέτρων στήριξης για το αγροτικό ρεύμα – Αναλυτικά όλες οι βελτιώσεις

Περισσότεροι αγρότες θα μπορούν να έχουν χαμηλή τιμή ρεύματος ενώ αυξάνεται και η «έκπτωση» πο...
06:54 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Τέλος το ΣΔΟΕ, έρχεται το «ΔΕΟΣ»: Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο και ποιες θα είναι οι αποστολές του

Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου ρίχνεται από τις 16 Μαρτίου η νέα ελεγκτικ...
