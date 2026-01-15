Εξαφάνιση 16χρονης από την Πάτρα: «Λόρα πού είσαι; Ανησυχούμε για εσένα» – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες των Αρχών

Συνεχίζονται οι έρευνες για την 16χρονη Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε από το Ρίο της Πάτρας και παραμένει για έβδομη ημέρα άφαντη. Οι γονείς της, απευθύνουν συνεχώς δραματικές εκκλήσεις μέσω των ΜΜΕ, παρακαλώντας την να δώσει ένα σημάδι ότι είναι καλά.

«Λόρα πού είσαι; Ανησυχούμε για εσένα. Και η Σανέλ, ο Tiger και η Plombirdschik σε περιμένουν και εκείνα. Όπου κι αν είσαι, να ξέρεις ότι σε αγαπάμε, σε περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε όλα όσα σε απασχολούν, για να βρούμε λύσεις μαζί» ανέφερε σε νεότερη δήλωσή του στον ΑΝΤ1, ο πατέρας της.

Η 16χρονη, το απόγευμα της Τρίτης, φέρεται να επισκέφθηκε για να αγοράσει τρόφιμα. Βγαίνοντας, όμως, 2 ανήλικοι την αναγνώρισαν, της μίλησαν και εκείνη τράπηκε σε φυγή. «Πήρε αρκετά πράγματα, είχε σίγουρα 2 σακούλες στα χέρια» λένε αυτόπτες μάρτυρες.

Τις τελευταίες ώρες πληθαίνουν οι μαρτυρίες πολιτών που υποστηρίζουν ότι είδαν το 16χρονο κορίτσι να κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου, γι’ αυτό και οι Αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στην περιοχή γύρω από την Πολυτεχνειούπολη, αλλά και στα πρόσωπα, που ενδεχομένως να έπεισαν το κορίτσι να φύγει από την οικογένειά του και τα οποία πιθανώς να το καθοδήγησαν ώστε να κρύψει τα ίχνη του.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί εκτός από τις περιοχές του Ζωγράφου και στην Πλατεία Βικτωρίας, σύμφωνα με το Star, καθώς, επιβάτης του λεωφορείου 608 κατέθεσε ότι είδε μια κοπέλα, η οποία κατά 90-95% ταιριάζει στην περιγραφή της αγνοούμενης, να αποβιβάζεται σε στάση κοντά στην Πλατεία Βικτωρίας. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από διάφορα τμήματα, καθώς και από το Τμήμα Ζωγράφου.

Υπενθυμίζεται ότι η Λόρα μία ημέρα πριν φύγει από την Πάτρα, έκλεισε τα προφίλ της στα κοινωνικά δίκτυα ώστε να μην εντοπιστεί, πούλησε κοσμήματα και κινητό για να έχει ρευστό, ενώ όταν έφτασε στην Αθήνα, αναζητούσε Wi-Fi, ώστε να μην αφήσει ψηφιακό στίγμα.

Θα μπορούσε λοιπόν ένα 16χρονο κορίτσι να σκεφτεί και να οργανώσει μόνο του όλα τα παραπάνω; Οι Αρχές, πάντως, εξετάζουν και καταγγελίες συμμαθητριών της, σύμφωνα με τις οποίες υπήρχαν προστριβές με τον πατέρα της, κάτι που ενδεχομένως την ώθησε να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού του Star, οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει τέσσερις τηλεφωνικούς αριθμούς και από την άρση απορρήτου έχουν εξαχθεί συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Ο πρώτος αριθμός είναι ένα παλιό νούμερο που χρησιμοποιούσε η Λόρα. Όπως διαπιστώθηκε αυτός ο αριθμός είναι πλέον ανενεργός. Το δεύτερο νούμερο είναι αυτό που χρησιμοποιούσε η 16χρονη μέχρι και την εξαφάνισή της. Το τελευταίο στίγμα αυτού του κινητού εντοπίζεται σε ένα ψιλικατζίδικο στην Αθήνα λίγο μετά που έφτασε η ανήλικη στην πρωτεύουσα. Αυτό το κινητό έκλεισε λίγο αργότερα. Ο τρίτος αριθμός είναι ένα νέο κινητό που αγόρασε η Λόρα και είναι ανενεργός στην παρούσα φάση.

Ο τελευταίος αριθμός είναι ένα κινητό, άγνωστο στις αρχές, που εκτιμούν ότι χρησιμοποιεί η Λόρα για να βάζει GPS και να κινείται στην Αθήνα, καθώς δεν γνωρίζει τους δρόμους και τις περιοχές της πρωτεύουσας.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του κινήτρου της εξαφάνισης της ανήλικης. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται σχετίζεται με τη μετακόμιση της οικογένειας από τη Γερμανία στην Ελλάδα, αλλαγή που ενδέχεται να επηρέασε ψυχολογικά την ανήλικη.