Σοφία Αρβανίτη: Θέλω μακρινό πλάνο, η σακούλα δεν έχει τεντώσει, να φύγει και το προγούλι

Η Σοφία Αρβανίτη έδωσε συνέντευξη στο “Νωρίς Νωρίς” και μπήκε δυναμικά με παρεμβάσεις για την εικόνα.

«Ωραίο το τρέιλερ που μου φτιάξατε, μου άρεσε αλλά το θέλω ανφάς για να φύγει το προγούλι. Ξυπνάω έτσι κι αλλιώς νωρίς, γιατί έχω στο διπλανό δωμάτιο τη Μαρίκα, ένα σκυλί με άνοια, 300 ετών, που με ξυπνάει θέλοντας και μη» είπε αρχικά.

«Το παπούτσι μου είναι Lagerfeld, μπορώ να το πω; Το ‘χω πληρώ…» πρόσθεσε.

«Έφυγα από το κέντρο της Αθήνας για να πάω στην Ανάβυσσο και να γλιτώσω από τις εταιρείες και τους “Πρωινούς Καφέδες” που με έβαζαν να πηγαίνω. Εκεί μπορώ να έχω τα ζώα μου, μένω σε ένα υπέροχο περιβάλλον» περιέγραψε η τραγουδίστρια.

Η πιο απολαυστική στιγμή, ωστόσο, ήρθε όταν ο σκηνοθέτης της εκπομπής έφερε το πλάνο αρκετά κοντά στο πρόσωπό της. Η αντίδρασή της ήταν άμεση και γεμάτη αυτοσαρκασμό: «Είπα στον κομμωτή σας να μου το “τουρλώσει” το μαλλί αλλά μάλλον το παρακάναμε… σαν τη Ρίτα Σακελλαρίου είμαι. Πώς τον λένε τον σκηνοθέτη σας; Θέλω μακρινό πλάνο, η σακούλα αυτή δεν έχει τεντώσει, είναι πολύ πρωί. Κυρ-Θανάση μου, λίγο πιο μακριά. Φέρτε μια μπούρκα…».