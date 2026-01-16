Τροχαίο στα Μέγαρα: Απεγκλωβίστηκε ένας τραυματίας από φορτηγάκι – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Ένας άνδρας απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος από το φορτηγάκι που ενεπλάκη σε τροχαίο, το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1) στην νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.

Το τροχαίο συνέβη στο 44,5o χιλιόμετρο, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους , κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που απεγκλώβισαν έναν άνδρα από το φορτηγάκι και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός τραυματισμένου άνδρα από ΦΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στα Μέγαρα Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 16, 2026

Επίσης, συνεργεία προσπαθούν να καθαρίσουν το οδόστρωμα.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, λόγω του τροχαίου έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Αναγνώστης του enikos.gr έστειλε φωτογραφίες από το τροχαίο, σημειώνοντας ότι αυτό συνέβη πριν από το πρώτο τούνελ με κατεύθυνση προς Κόρινθο.