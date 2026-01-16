Τροχαίο στα Μέγαρα: Απεγκλωβίστηκε ένας τραυματίας από φορτηγάκι – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Σύνοψη από το

  • Ένας άνδρας απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος από φορτηγάκι που ενεπλάκη σε τροχαίο, το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1) στην νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.
  • Το τροχαίο συνέβη στο 44,5ο χιλιόμετρο, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με 8 πυροσβέστες και 4 οχήματα να σπεύδουν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του. Ο τραυματίας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
  • Λόγω του τροχαίου, έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ρεύμα προς Κόρινθο, ενώ συνεργεία προσπαθούν να καθαρίσουν το οδόστρωμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο στα Μέγαρα: Απεγκλωβίστηκε ένας τραυματίας από φορτηγάκι – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Ένας άνδρας απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος από το φορτηγάκι που ενεπλάκη σε τροχαίο, το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1) στην νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.

Το τροχαίο συνέβη στο 44,5o χιλιόμετρο, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους , κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που απεγκλώβισαν έναν άνδρα από το φορτηγάκι και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Επίσης, συνεργεία προσπαθούν να καθαρίσουν το οδόστρωμα.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, λόγω του τροχαίου έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Αναγνώστης του enikos.gr έστειλε φωτογραφίες από το τροχαίο, σημειώνοντας ότι αυτό συνέβη πριν από το πρώτο τούνελ με κατεύθυνση προς Κόρινθο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έκρηξη περιστατικών βίας στα νοσοκομεία-Ο ΙΣΑ ζητά αστυνομική παρουσία

Είστε κρυωμένοι; Οι τροφές και τα ροφήματα που σας κάνουν χειρότερα και καθυστερούν την ανάρρωση

Fraport Greece: Τι έδειξαν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια για το 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Δεκέμβριο του 2025 – Αναλυτικά τα στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:12 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Πώς η ομάδα Anubis εντόπισε σε 3 ώρες τη σορό του 25χρονου Γιώργου – «Αντιμετώπιζε προβλήματα» λέει ο Κ. Γιαννόπουλος

Ο μόλις 25 ετών Γιώργος Κοτσαύτης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου...
15:36 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο – 2 συλλήψεις

Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για εμπλοκή στη ...
14:55 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Εξαρθρώθηκαν δύο κυκλώματα που διακινούσαν λαθραία τσιγάρα – Ελεύθεροι οι 14 συλληφθέντες

Δύο κυκλώματα που διακινούσαν λαθραία τσιγάρα στη Θεσσαλονίκη και την Αττική ανακοίνωσε ότι εξ...
14:43 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στην Αθηνών-Κορίνθου: Σύγκρουση δύο φορτηγών στα Μέγαρα – Κλειστές η δεξιά λωρίδα και η ΛΕΑ στο ρεύμα προς Κόρινθο

Τροχαίο ατύχημα συνέβη πριν από λίγο στην νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι