Μενδώνη για Ζαρόκωστα: Κέρδισε δικαιωματικά μια εξέχουσα θέση τόσο στο σανίδι, όσο και στη μεγάλη οθόνη

Σύνοψη από το

  • Με θλίψη πληροφορήθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την απώλεια της Μέλπως Ζαρόκωστα, η οποία διέγραψε μια γονιμότατη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη.
  • Ξεκίνησε την πολύχρονη σταδιοδρομία της στην Αυστραλία, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του θεάτρου της ελληνικής παροικίας, ενώ επιστρέφοντας στην Ελλάδα κέρδισε εξέχουσα θέση σε σανίδι και μεγάλη οθόνη.
  • Υπήρξε ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας και πολύπλευρα απασχολούμενη με την τέχνη, καθώς επιδόθηκε και στη μετάφραση και διασκευή έργων, ενώ διακρίθηκε για τη διακριτική και σεμνή της παρουσία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μέλπω Ζαρόκωστα

Πληροφορούμενη την απώλεια της Μέλπως Ζαρόκωστα, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μέλπως Ζαρόκωστα, η οποία διέγραψε μια γονιμότατη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη. Με στέρεες σπουδές στην υποκριτική στην Αυστραλία, ξεκίνησε εκεί την πολύχρονη σταδιοδρομία της, ερμηνεύοντας από νωρίς απαιτητικούς ρόλους του κλασικού και του σύγχρονου ρεπερτορίου, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του θεάτρου της πολυπληθούς ελληνικής παροικίας. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, η Μέλπω Ζαρόκωστα κέρδισε δικαιωματικά μια εξέχουσα θέση τόσο στο σανίδι, όσο και στη μεγάλη οθόνη, μέσω της οποίας συστήθηκε και έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο ευρύ κοινό, για να συνεχίσει με επιλεκτικές παρουσίες στην τηλεόραση.

Ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας, ευρύτατου διαμετρήματος και διακριτού αποτυπώματος, η Μέλπω Ζαρόκωστα τίμησε επάξια κάθε ρόλο με τον οποίο αναμετρήθηκε. Την μεγάλη της αφοσίωση στην Τέχνη και τη διάχυσή της πιστοποιεί η πολύπλευρη ενασχόλησή της με αυτή, καθώς δεν περιορίστηκε στην υποκριτική, αλλά συστηματικά επιδόθηκε στη μετάφραση και τη διασκευή έργων για το θέατρο, το ραδιόφωνο και τη μικρή οθόνη. Υπήρξε δε πάντοτε μια διακριτική και σεμνή παρουσία στον χώρο, στεκόμενη πάντοτε μακριά από την περιττή και άσκοπη προβολή, κάτι που της προσέφερε αφειδώλευτα την αγάπη και την εκτίμηση των ομοτέχνων.

Στην οικογένειά της, τους φίλους και τους συναδέλφους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είστε κρυωμένοι; Οι τροφές και τα ροφήματα που σας κάνουν χειρότερα και καθυστερούν την ανάρρωση

ΠΟΕΔΗΝ: 800 άνθρωποι παραμένουν στα νοσοκομεία για μήνες γιατί δεν έχουν που να πάνε

Νέες προσλήψεις χωρίς πτυχίο σε Δήμο: Έως σήμερα οι αιτήσεις – Ποιους αφορά

Eurogroup: Πότε θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση με πρόεδρο τον Κυριάκο Πιερρακάκη – Τα θέματα της ατζέντας

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:55 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Γρατσία για κόμμα Καρυστιανού: «Δεν υπάρχουν τα γνωστά καπέλα δεξιά, αριστερά και τέτοιου είδους “βαρίδια”» – Πότε θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα

Τον επόμενο μήνα θα είναι έτοιμο και θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα του κόμματος της Μαρίας Καρυσ...
13:00 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Ερώτηση Αυτιά στην Κομισιόν: «Ολοκληρώστε τη χρηματοδότηση του φράχτη στον Έβρο»

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών, αλλά κ...
12:20 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Παρέμβαση Κουντουρά στην Κομισιόν: Ζητεί μέτρα ενίσχυσης της μεταφορικής συνδεσιμότητας των νησιωτικών περιοχών και ειδική χρηματοδότησή τους στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά

Η Έλενα Κουντουρά, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης...
11:40 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Μαρινάκης για Ανεστίδη: Δεν έχει θέση στη συνάντηση στο Μαξίμου – Πλέον έχει διαγραφεί και από τις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ

«Απαγορευτικό» στον Κώστα Ανεστίδη βάζει το Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση της Δευτέρας μεταξ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι