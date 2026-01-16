Εξαρθρώθηκαν δύο κυκλώματα που διακινούσαν λαθραία τσιγάρα – Ελεύθεροι οι 14 συλληφθέντες

Δύο κυκλώματα που διακινούσαν λαθραία τσιγάρα στη Θεσσαλονίκη και την Αττική ανακοίνωσε ότι εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ., που προχώρησε σε 14 συλλήψεις. Οι 14 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι ενόψει διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 9 πρόσωπα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκαν δυο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παράνομη διακίνηση καπνικών προϊόντων στις ευρύτερες περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων, συνολικά 14 άτομα, εκ των οποίων 11 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση του εθνικού τελωνειακού κώδικα και των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά, καθώς και πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της πολύμηνης, μεθοδικής και επισταμένης έρευνας, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων τουλάχιστον από τον μήνα Μάιο του έτους 2025. Οι οργανώσεις είχαν σαφή ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους ως εξής:

Οι ρόλοι των μελών του πρώτου κυκλώματος

50χρονος, διευθύνων την εγκληματική οργάνωση, πραγματοποιούσε ο ίδιος, είτε μέσω τρίτων, αυτοπρόσωπες συναντήσεις με τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, κατά τις οποίες τα προμήθευε με λαθραία καπνικά προϊόντα, ενώ κάποιες φορές λάμβανε παραγγελίες ή παραλάμβανε χρηματικά ποσά, τα οποία αντιστοιχούσαν στις παραδοθείσες ποσότητες,

49χρονη, 82χρονη, 63χρονη και 62χρονος, παραλάμβαναν τις ποσότητες των λαθραίων τσιγάρων και τις πωλούσαν σε δικά τους δομημένα δίκτυα λιανικών αγοραστών, ενώ κατά το χρόνο προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς των προϊόντων, λειτουργούσαν ως παρατηρητές στις επίμαχες περιοχές για την περιμετρική κάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων τους,

68χρονος, συνέδραμε την οργάνωση, ενώ σε μία περίπτωση διαπιστώθηκε ότι προμήθευσε την 82χρονη με λαθραία καπνικά προϊόντα.

Οι ρόλοι των μελών του δεύτερου κυκλώματος

48χρονος, διευθύνων την εγκληματική οργάνωση, παρείχε οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη, μέσω κυρίως αυτοπρόσωπων συναντήσεων ή διαδικτυακών επικοινωνιών, κατά τις οποίες φαινόταν να μεσολαβεί και να συντονίζει τη διακίνηση των λαθραίων καπνικών προϊόντων. Σε περιπτώσεις προμήθειας στενού συγγενικού του προσώπου, παρέδιδε ο ίδιος τα λαθραία προϊόντα, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους σε απροσδιόριστο αριθμό πελατών,

62χρονος, άμεσος συνεργάτης του διευθύνοντος, ο οποίος αφενός παραλάμβανε ποσότητες ηλεκτρονικών τσιγάρων από αυτόν, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, αφετέρου παραλάμβανε χρηματικά ποσά από άτομα που προμηθεύτηκαν ποσότητες ηλεκτρονικών τσιγάρων για λογαριασμό του διευθύνοντα, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον σε μία περίπτωση από κοινού με τον αρχηγό κανόνισε μεταφορά λαθραίων ηλεκτρονικών τσιγάρων στη Αθήνα,

22χρονος, συνέδραμε τη δράση της οργάνωσης, μεταφέροντας από κοινού με τον 48χρονο ποσότητες λαθραίων ηλεκτρονικών τσιγάρων, κυρίως στον 62χρονο, ενώ σε τουλάχιστον μία περίπτωση ενεπλάκη σε μεταφορά λαθραίων ηλεκτρονικών τσιγάρων στην Αθήνα, συμμετέχοντας ενεργά ως «ενδιάμεσος» στη διακίνηση αυτών,

32χρονος, παραλάμβανε ποσότητες ηλεκτρονικών τσιγάρων από τον 48χρονο, με αποδέκτη είτε τον 62χρονο, είτε ιδιοκτήτρια πρατηρίου υγρών καυσίμων, συνδράμοντας παράλληλα και στη μεταφορά των καταβληθέντων χρηματικών ποσών στον 48χρονο αρχηγό,

45χρονη και 51χρονη, οι οποίες ως εργαζόμενες σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών περιποίησης χεριών και ποδιών, παρείχαν προσωρινή φύλαξη στα λαθροεμπορεύματα της οργάνωσης και

ημεδαπός, ως οδηγός φορτηγού μετέφερε καπνικά προϊόντα της οργάνωσης στην Αθήνα, η δράση του όμως διεκόπη ένεκα της σύλληψής του για συμμετοχή σε έτερη εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν στην λαθρεμπορία καυσίμων.

Παράλληλα, στην ίδια οργάνωση φαίνεται πως ενεργό ρόλο είχε και ο αρχηγός της α’ εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος μετέφερε λαθραία εμπορεύματα που παραλάμβανε από τον 48χρονο αρχηγό της β’ εγκληματικής οργάνωσης.

Ο τρόπος δράσης των μελών των κυκλωμάτων και οι κωδικές ονομασίες

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η διακίνηση των λαθραίων εμπορευμάτων πραγματοποιούνταν με τη συμμετοχή στις διαδικασίες μεταφοράς, μελών που συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς και πνευματικούς δεσμούς και φιλικές σχέσεις, γεγονός που εξασφάλιζε τη λειτουργία των οργανώσεων υπό καθεστώς αυστηρής μυστικότητας,

τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας:

με παροχή κάλυψης κατά τη διαδικασία αποθήκευσης και διακίνησης των λαθραίων καπνικών προϊόντων,

χρησιμοποιούσαν μετρητά κατά τις συναλλαγές τους,

η διακίνηση των εμπορευμάτων πραγματοποιούνταν με οχήματα και πρόσωπα που δεν σχετίζονταν ιδιοκτησιακά με αυτά.

Για τις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας, ενώ στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης που λάμβαναν, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη φρασεολογία, όπως: «λεμόνια», «σταφύλια», «καρπούζια», «φρούτα του δάσους», εννοώντας τα λαθραία ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης με τις αντίστοιχες γεύσεις, «πουλάκια» αντί για τα τεχνικά εναέρια μέσα (drones), «ουρές», εννοώντας τους αστυνομικούς, «τυριά» αντί για τα καπνικά προϊόντα και «τσάγια» αντί για τις συσκευασίες με χύμα καπνό.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη των οργανώσεων προέβησαν σε ενέργειες νομιμοποίησης των εγκληματικών τους εσόδων, μέσω πραγματοποίησης αγορών ακινήτων, κατασκευών πολυτελών κατοικιών, επενδύσεων σε οχήματα και πραγματοποίηση ταξιδιών, αλλά και μέσω της τοποθέτησης ή της διακίνησης παράνομων εσόδων μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα. Σκοπός των ενεργειών αυτών ήταν να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων και να προσδώσουν νομιμοφάνεια στον παρανόμως αποκτηθέντα πλουτισμό τους.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, αλλά εκτός του πλαισίου της εγκληματικής οργάνωσης, συνελήφθησαν ακόμη 3 άτομα (68χρονος, 68χρονη και 56χρονος), διότι σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν –κατά περίπτωση- ποσότητες λαθραίων καπνικών προϊόντων και ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 2,2 γραμμαρίων.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, καταστήματα και αποθήκες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

10.080 πακέτα λαθραίων καπνικών προϊόντων (τσιγάρων), τα οποία περιείχαν -20- τσιγάρα το καθένα, δηλαδή συνολικά -201.600- τεμάχια τσιγάρων,

1.220 συσκευασίες των -50- γραμμαρίων έκαστη, ήτοι -61- κιλά λαθραίου καπνού,

1251 λαθραία ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης, ποσότητας υγρού οχτώ -8- ml (4000 puffs), περιεκτικότητας νικοτίνης 20mg/ml,

7 πακέτα λαθραίων ράβδου καπνού περιέχοντα -20- τσιγάρα έκαστο,

ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους -2,2- γραμμαρίων,

4 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

περίστροφο,

κυνηγετικό όπλο άνευ αδείας,

23 κινητά τηλέφωνα,

121 δολάρια και

το χρηματικό ποσό των -44.593- ευρώ.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες καπνικών προϊόντων και ηλεκτρονικών τσιγάρων θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τελωνείο, προκειμένου να προσδιοριστούν επακριβώς οι διαφυγόντες δασμοί και να επιβληθούν οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις, ενώ τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ελεύθεροι οι 14 συλληφθέντες – Εισαγγελική έρευνα για να προσδιοριστεί η οικονομική ζημιά

Οι 14 συλληφθέντες για την υπόθεση των δύο εγκληματικών ομάδων που διακινούσαν λαθραία τσιγάρα και καπνικά προϊόντα σε Θεσσαλονίκη και Αττική αφέθηκαν ελεύθεροι, ενόψει διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η εισαγγελέας πρωτοδικών έδωσε εντολή να διεξαχθεί έρευνα ώστε να υπολογιστούν οι διαφυγόντες δασμοί και να προσδιοριστεί επακριβώς η οικονομική ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, έδωσε εντολή να αφεθούν όλοι ελεύθεροι, ενώ η ποινική τους μεταχείριση θα αποφασιστεί μετά το πέρας της προκαταρκτικής.