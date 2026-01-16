ΜέΡΑ25: Αστυνομία στο σπίτι του Γιάνη Βαρουφάκη – Κλήθηκε σε προκαταρκτική εξέταση

Η αστυνομία εμφανίστηκε σήμερα το πρωί (Παρασκευή, 16/1) στο σπίτι του Γιάνη Βαρουφάκη για να του επιδώσει κλήση σε προκαταρκτική εξέταση ενώπιον της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΜέΡΑ25, που καταγγέλλεται «κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος που διασφαλίζει την ελευθερία της άποψης για θέματα δημόσιου κοινωνικού ενδιαφέροντος».

Το ΜέΡΑ25 κάνει λόγο για «ένα ακόμα βήμα προς την ολική επαναφορά στη δεκαετία του 1950 έγινε πράξη» και σημειώνει πως «η εμφάνιση αστυνομίας σε σπίτι πολιτικού αρχηγού προκειμένου να κληθεί να δώσει εξηγήσεις “δια υπόθεσή του” παραπέμπει στα χειρότερα χρόνια της εθνικοφροσύνης και αποτελεί αδιανόητη κατάχρηση εξουσίας, από μια κυβέρνηση η οποία έχει ξεχαρβαλώσει κάθε έννοια κράτους δικαίου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 καλείται «να δώσει εξηγήσεις» επί ανύπαρκτου ποινικού αδικήματος, «αφού ουδέν αναγράφεται στην κλήση», ενώ «σε πολιτικό πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος που διασφαλίζει την ελευθερία της άποψης για θέματα δημόσιου κοινωνικού ενδιαφέροντος».

Από το ΜέΡΑ25 ξεκαθαρίζουν πως «ούτε μας τρομάζουν ούτε πρόκειται να σιωπήσουμε». «Ο γραμματέας μας καλείται να απολογηθεί γιατί σε μια χώρα όπου τα ναρκωτικά θερίζουν και απειλούν τη ζωή των νέων ανθρώπων, όπου η κοκαΐνη κάνει θραύση στην καλή κοινωνία χωρίς τον παραμικρό έλεγχο και τα λαϊκά παιδιά οδηγούνται στη φυλακή για μικροποσότητες, αυτός επέλεξε να πει την αλήθεια» σημειώνεται από το κόμμα, που καλεί «κάθε πολιτική δύναμη και κάθε δημοκρατικό άνθρωπο να υψώσει ανάστημα απέναντι σε αυτή την πρακτική που αντιστοιχεί σε απόπειρα ανασύστασης του αστυνομικού κράτους, από το οποίο η ελληνική κοινωνία χρειάστηκε δεκαετίες δημοκρατικών αγώνων για να απαλλαγεί».

«Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια απέναντι στους χωροφύλακες της “Μητσοτάκης Α.Ε.”», καταλήγει το ΜέΡΑ25.