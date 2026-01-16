Γροιλανδία: «Πρέπει και θα επιτευχθεί συμφωνία» λέει ο απεσταλμένος των ΗΠΑ

  • Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, Τζεφ Λάντρι, δήλωσε ότι πιστεύει πως θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία για την περιοχή, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να είναι «σοβαρός» σχετικά με τα σχέδιά του να ελέγξει τη Γροιλανδία.
  • Ο Λάντρι τόνισε πως ο Τραμπ «έχει θέσει τα θεμέλια» για τη συμφωνία, έχοντας ήδη ενημερώσει τη Δανία για το τι αναζητά.
  • Ο ίδιος σχεδιάζει να επισκεφθεί την περιοχή της Δανίας τον Μάρτιο.
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, Τζεφ Λάντρι, δήλωσε στο Fox News ότι πιστεύει πως θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία για την περιοχή, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να είναι «σοβαρός» σχετικά με τα σχέδιά του να ελέγξει τη Γροιλανδία.

«Πιστεύω ότι υπάρχει μια συμφωνία που πρέπει και θα επιτευχθεί μόλις ολοκληρωθεί αυτό», είπε. «Νομίζω ότι έχει θέσει τα θεμέλια. Έχει πει στη Δανία τι ψάχνει και τώρα είναι θέμα να καταλήξουν σε συμφωνία ο υπουργός Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς».

Ο Λάντρι είπε επίσης ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί την περιοχή της Δανίας τον Μάρτιο.

