Στάθης Σχίζας: «Δεν βρίσκω σύντροφο γιατί ψάχνω τη… μητέρα μου»

«Παρόλο που δεν είμαι άνθρωπος που θα το κυνηγήσω, κατά καιρούς με παίρνουν τηλέφωνα για τηλεοπτικές προτάσεις, αλλά δεν με ενδιαφέρει στην προκειμένη φάση» δήλωσε στο Breakfast@Star ο Στάθης Σχίζας.

«Ποιος δεν έχει προδοθεί; Έχω φάει καλή “κλωτσοπατινάδα”. Με επηρέασε λίγο, αλλά τα περιμένω όλα. Οπότε ο μοναδικός άνθρωπος που μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη είναι ο εαυτός σου. Η υπερβολική καλοσύνη ισοδυναμεί με χαζομάρα» ανέφερε.

Όσον αφορά το μέλλον του και την προσωπική του ζωή, ο Στάθης Σχίζας αποκάλυψε: «Στα σχέδιά μου είναι να κάνω οικογένεια και να κάνω κι άλλο παιδάκι, αλλά δεν έχω βάλει κάποιο deadline. Αν βρεθεί και η σύντροφος που με γεμίζει για να κάνω αυτό το βήμα, θα το κάνω».

Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν τα λόγια του για τη μητέρα του, την οποία χαρακτήρισε πρότυπο ζωής: «Για εμένα η μητέρα μου είναι ηρωίδα. Αυτό που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει, που έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή και τώρα που έχει αυτή τη δυσκολία… Αυτός ο άνθρωπος που εξαρτάται από αυτήν, και εκείνη είναι εκεί και βγάζει νύχια σε όποιον πάει να πλησιάσει… πραγματικά».

«Θα είμαι ευλογημένος αν με αγαπήσει τόσο πολύ η σύντροφος που θα διαλέξω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Γι’ αυτό δεν βρίσκω σύντροφο, γιατί ψάχνω τη μητέρα μου» σημείωσε.