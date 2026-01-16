Υπέγραψε στον Ατρόμητο ο Σίμος Μήτογλου – Eίχε μείνει ελεύθερος από την ΑΕΚ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Σίμος Μήτογλου

Ο Ατρόμητος θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Σίμου Μήτογλου. Ο 26χρονος αμυντικός, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την ΑΕΚ (αφού ο Μάρκο Νίκολιτς δεν τον υπολόγιζε), υπέγραψε για ενάμιση χρόνο με τον σύλλογο του Περιστερίου και θα κληθεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια των «κυανόλευκων» να παραμείνουν στη Super League.

Ο Μήτογλου, ο οποίος ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ατρόμητου Τριαδίου και του Σάντος Πανοράματος και στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Αγροτικό Αστέρα και στο Βόλο, ανήκε στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2021, καταγράφοντας 77 συμμετοχές και 5 γκολ, ενώ έχει κληθεί και στην εθνική ομάδα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που από σήμερα είμαι μέλος της οικογένειας του Ατρόμητου. Γνώριζα ότι οι συνθήκες που παρέχονται είναι απόλυτα επαγγελματικές και ανταποκρίνονται σε όσα ζητάει ένας ποδοσφαιριστής και πλέον μπορώ να το δω και ο ίδιος», δήλωσε ο υψηλόσωμος (1,95μ.) σέντερ μπακ, μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, και συνέχισε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, Γιώργο Σπανό, τον τεχνικό διευθυντή, Γιάννη Αγγελόπουλο και τον προπονητή, Ντούσαν Κέρκεζ, που έδειξαν πόσο πολύ με ήθελαν και έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή και ελπίζω κι εγώ από την πλευρά να τους δικαιώσω για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Από εκεί και πέρα, στόχος είναι να βελτίωσουμε τη βαθμολογική θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος, καθώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική δυναμική της ομάδας, και να βρεθούμε στο τέλος της σεζόν όσο πιο ψηλά γίνεται. Σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε τον κόσμο μας, τον οποίο τον περιμένουμε δίπλα μας σε κάθε αγώνα για να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο τον Ατρόμητο».

