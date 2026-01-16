Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο – 2 συλλήψεις

Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για εμπλοκή στη ληστεία που διαπράχθηκε, το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, σε ενεχυροδανειστήριο που βρίσκεται στη λεωφόρο Βασ. Όλγας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά πέντε άτομα, όλοι σεσημασμένοι -κατά περίπτωση- για κλοπές, ληστεία και ναρκωτικά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι δύο αλβανικής καταγωγής συλληφθέντες, 44 και 37 ετών, είχαν ρόλους συνεργών, καθώς ανέμεναν, μαζί με έναν 42χρονο, τους δύο φυσικούς δράστες, 41 και 34 ετών, σε μισθωμένο αυτοκίνητο.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι δύο τελευταίοι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και φορώντας γάντια, εισήλθαν στο κατάστημα – στόχο, όπου με την απειλή όπλου, ακινητοποίησαν οικείο πρόσωπο της ιδιοκτήτριας, αφαιρώντας 3000 ευρώ και κλειδιά από αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από την επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της ληστείας, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο 41χρονος άνδρας πυροβόλησε στο πάτωμα, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά, οι δύο συγκεκριμένοι δράστες εισήλθαν στο αυτοκίνητο και αφαίρεσαν 40 χρυσές λίρες Αγγλίας και διάφορα κοσμήματα.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ο 37χρονος (εκ των συλληφθέντων) φαίνεται πως είχε μεταβεί πριν από τη ληστεία σε άλλο κατάστημα της ιδιοκτήτριας και είχε πουλήσει τις λίρες έναντι χρηματικού ποσού. Το αυτοκίνητο διαφυγής παραδόθηκε από τον 44χρονο στην εταιρεία ενοικίασης.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κουκούλα full-face, γάντια, δύο κινητά τηλέφωνα, δύο λίρες Αγγλίας και το χρηματικό ποσό των 220 ευρώ.

16:12 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

