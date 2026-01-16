Επίσκεψη Μητσοτάκη στο ανακαινισμένο ΤΕΠ του νοσοκομείου «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» – ΦΩΤΟ

Κυριάκος Μητσοτάκης, νοσοκομείο, «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής το ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) στο γενικό νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός».

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, ξεναγήθηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου Αναστάσιο Καρανδρέα στις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των ΤΕΠ, οι οποίες ανακαινίζονται με χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Α’ φάση των έργων, στο πλαίσιο της οποίας ανακαινίστηκε έκταση 800 τ.μ. και τοποθετήθηκε σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, έχει ολοκληρωθεί και τα ΤΕΠ έχουν ήδη τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Συγκεκριμένα, οι εργασίες ανακαίνισης αφορούν χώρους διαλογής και αναζωογόνησης ασθενών, εξεταστήρια, ιατρεία όπως το οφθαλμολογικό και το ΩΡΛ, καθώς και χώρους του ΕΚΑΒ, των τραυματιοφορέων, της γραμματείας υποδοχής και των νοσηλευτών. Σε εξέλιξη είναι τα έργα της Β’ φάσης, σε έκταση 700 τ.μ., με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης την άνοιξη του 2026.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και με ασθενείς για τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα που υλοποιούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών καθώς και των συνθηκών εργασίας.

Δείτε εικόνες:

