Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης που του παρέδωσε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο: «Μια τόσο υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού»

Συνάντηση με έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, όπου η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, παρέδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο. Η κίνηση αυτή προκάλεσε ευρεία συζήτηση και αντιδράσεις διεθνώς.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Ήταν μεγάλη μου τιμή να συναντήσω σήμερα τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα. Είναι μια υπέροχη γυναίκα που έχει περάσει πάρα πολλά. Η Μαρία μού προσέφερε το Νόμπελ Ειρήνης της για το έργο που έχω κάνει. Μια τόσο υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Σε ευχαριστώ, Μαρία!»

Η ίδια η Ματσάδο επιβεβαίωσε το γεγονός, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης και του γεύματος που είχε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο – χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων – του παρέδωσε προσωπικά το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης. «Παρέδωσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών το μετάλλιο, το Νόμπελ Ειρήνης», δήλωσε, συνδέοντας την κίνησή της με ένα ιστορικό γεγονός από τη Λατινική Αμερική.

President Trump looks so young here. He deserves this Nobel Peace Prize more than ANYONE else ❤️ pic.twitter.com/VdIWqO0pDp — JOHN F KENNEDY jr (@maGA2658) January 16, 2026

Όπως εξήγησε, αναφέρθηκε στον Σιμόν Μπολίβαρ και στο περιστατικό όπου πριν από διακόσια χρόνια ο μαρκήσιος ντε Λαφαγιέτ του είχε δωρίσει ένα μετάλλιο με το πρόσωπο του Τζορτζ Ουάσινγκτον, το οποίο ο Μπολίβαρ κράτησε σε όλη του τη ζωή. «Διακόσια χρόνια μετά, ο λαός του Μπολίβαρ επιστρέφει στον κληρονόμο του Ουάσινγκτον ένα μετάλλιο – σε αυτή την περίπτωση το Νόμπελ Ειρήνης – ως αναγνώριση της μοναδικής του δέσμευσης για την ελευθερία μας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ έχει ξεκαθαρίσει ότι το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί να δωριστεί ή να μεταβιβαστεί, γεγονός που δημιουργεί θεσμικό και ηθικό ζήτημα γύρω από τον συμβολισμό της πράξης της Ματσάδο.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη συνάντηση, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μια «ρεαλιστική εκτίμηση» για τη λαϊκή υποστήριξη που απολαμβάνει η Ματσάδο στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, δεν ανακοινώθηκε κανένα χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα.

Venezuelan Opposition Leader María Corina Machado: I presented Trump the Nobel Peace Prize. The people of Bolivar are giving back to the heir of Washington a medal, the medal of the Nobel Peace Prize, for the recognition of his unique commitment to our freedom. pic.twitter.com/EVm93lPTV5 — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ είχε επισημάνει νωρίτερα πως οι εκλογές δεν επρόκειτο να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στο δείπνο, καθώς ο Τραμπ επιδίωκε κυρίως να ενημερωθεί για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Βενεζουέλα.

Μετά τη συνάντηση, η Ματσάδο υπογράμμισε πως «πάντα θα μπορούμε να βασιζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ για την ελευθερία της Βενεζουέλας», χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «θαυμάσια».

Η πολιτικός, που έφυγε πρόσφατα από τη Βενεζουέλα όπου κρυβόταν για μήνες, προσπαθεί να εξασφαλίσει μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας της. Η ενέργειά της να παραδώσει το Νόμπελ Ειρήνης αποκτά έτσι έντονο πολιτικό και συμβολικό βάρος, αναδεικνύοντας το μήνυμα στήριξης που επιχειρεί να μεταφέρει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.