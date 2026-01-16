Ρεζά Παχλαβί: Θα επιστρέψω στο Ιράν – Είμαι σε θέση να διασφαλίσω μια σταθερή μετάβαση

Την πρόθεσή του να επιστρέψει στο Ιράν διατύπωσε ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του πρώην μονάρχη του Ιράν, ο οποίος παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον, σημειώνοντας ότι μπορεί να διασφαλίσει μια σταθερή μετάβαση.

Ο Παχλαβί συνεχάρη τους Ιρανούς που συνεχίζουν τον αγώνα στους δρόμους παρά τη δριμεία καταστολή και τόνισε ότι η σφαγή συνεχίζεται στη χώρα από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στη συνέχεια, ζήτησε την συνδρομή της Δύσης, ώστε να ασκηθούν ισχυρές πιέσεις στο ισλαμικό καθεστώς με στόχο την ανατροπή του. Ανάμεσα σε αυτές, τόνισε ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οικονομικές κυρώσεις, η απέλαση Ιρανών διπλωματών από τις δυτικές χώρες, καθώς και να απαιτηθεί η απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων.

Σχετικά με το μέλλον της χώρας του, ο Παχλαβί επισήμανε ότι έχει έτοιμο ένα σχέδιο για την ομαλή μετάβαση προς τη δημοκρατία, ενώ παράλληλα ζήτησε διεθνή στήριξη προς την ιρανική αντιπολίτευση, καθώς επισήμανε ότι οι αναταραχές στο Ιράν μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην σταθερότητα ολόκληρης της υφηλίου.

«Γενναίοι συμπατριώτες μου… χρειάζομαι την επείγουσα βοήθειά σας τώρα», είπε ο Παχλαβί. Όπως ανέφερε, το κυβερνών ιρανικό καθεστώς «επιτίθεται, σαν πληγωμένο ζώο, απεγνωσμένο να προσκολληθεί στην εξουσία», επειδή είναι «κοντά στην κατάρρευση».

«Σήμερα, επιβεβαιώνω την ισόβια δέσμευσή μου αναλαμβάνοντας την ηγεσία του κινήματος που θα ανακτήσει τη χώρα μας από την αντιιρανική εχθρική δύναμη που την κατέχει και σκοτώνει τα παιδιά της», τόνισε.

«Θα επιστρέψω στο Ιράν. Είμαι στη θέση να διασφαλίσω μια σταθερή μετάβαση. Αυτή δεν είναι η γνώμη μου. Αυτή είναι η ετυμηγορία που εξέδωσε δυνατά και ξεκάθαρα ο λαός», υπογράμμισε ο Παχλαβί.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, έχει «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για μια ομαλή μετάβαση, το οποίο είναι έτοιμο να εφαρμοστεί αμέσως».