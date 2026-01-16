Αγρότες: Εκτός ο Ανεστίδης από την συνάντηση με Μητσοτάκη, αποφάσισαν τα Μάλγαρα – Παραίτηση Ιωαννίδη από το μπλόκο Νίκαιας

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης δεν θα περάσει την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου για να συμμετάσχει στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, την προσεχή Δευτέρας, όπως αποφασίστηκε πριν από λίγο από το μπλόκο των Μαλγάρων. Στο μεταξύ, στο μπλόκο της Νίκαιας ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΟΑΣΝΛ, Ιορδάνης Ιωαννίδης, αυτοεξαιρέθηκε από την συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ενώ έκανε μια αιχμηρή ανάρτηση αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς.

Σε ό,τι αφορά στο μπλόκο των Μαλγάρων, ύστερα από τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν μεταξύ τους τα μέλη της συντονιστικής μαζί με τον Ανεστίδη, αποφασίστηκε τελικά να μην συμμετάσχει ο αγροτοσυνδικαλιστής στην κρίσιμη συνάντηση της Δευτέρας.

Πιθανολογείται ότι το μπλόκο θα εκπροσωπηθεί από έναν άνθρωπο και αυτός, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, θα είναι ο Κώστας Σέφης.

Αναμένονται, ωστόσο, οι επίσημες αποφάσεις και ανακοινώσεις απόψε ώστε να σταλεί το όνομα στην πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων και να συμπεριληφθεί στη λίστα των εκπροσώπων των αγροτών, που θα συμμετάσχουν στην συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Θύελλα αντιδράσεων για τις δηλώσεις Ανεστίδη

Σημειώνεται ότι οι αντιδράσεις είναι έντονες μετά τα χυδαία και υβριστικά εκτόξευσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον Πρωθυπουργό, λίγο πριν κάνει δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Οι αγρότες, διαχώριζαν τη θέση τους, κάνοντας λόγο για «τουλάχιστον ατυχείς δηλώσεις», σημειώνοντας ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε δεν απηχεί τις απόψεις του οργανωμένου αγροτικού κινήματος.

Νωρίτερα σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο εν λόγω αγροτοσυνδικαλιστής δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη συνάντηση της Δευτέρας, καθώς βρίσκεται υπό έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές. Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις και υβριστικές αναφορές του κ. Ανεστίδης προς τον πρωθυπουργό ως «απαράδεκτες» και «εκτός ορίων χυδαιότητας».

Ανεστίδης: Ήταν μία έκφραση εκ παραδρομής και εκτός αέρα – Ζητώ και συγγνώμη

Ο Κώστας Ανεστίδης μίλησε το πρωί της Παρασκευής στο “Καλημέρα Ελλάδα” λίγες ώρες μετά τις ύβρεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε ερώτηση για το αν μετανιώνει για τις χυδαίες εκφράσεις κατά του Πρωθυπουργού απάντησε πως «Ήμασταν εκτός αέρα. Αυτό που έγινε ήταν χυδαίο. Όταν ήμασταν εκτός αέρα, εξέφρασα αυτό που λέει όλος ο ελληνικός λαός πίσω από τις πόρτες. Το είπα φιλικά. Όλοι συμφώνησαν και κούνησαν τα κεφάλια. Ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες, τι λέμε μεταξύ μας. Ήταν μία έκφραση εκ παραδρομής, εκτός συζήτησης και εκτός αέρα. Αυτό έγινε Δευτέρα, Τρίτη και το διοχέτευσαν χθες. Και επειδή είμαι ευθύς άνθρωπος, ζητάω και συγγνώμη. Εγώ λέω την αλήθεια και εκφράζομαι όπως νιώθω».

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

«Ρήγμα» στο μπλόκο της Νίκαιας: Αυτοεξαιρέθηκε από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό ο Ιορδάνης Ιωαννίδης

Με μια αιχμηρή ανάρτηση που αφήνει σαφείς υπαινιγμούς ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΟΑΣΝΛ, Ιορδάνης Ιωαννίδης, κάνει γνωστό πως δεν θα συμμετάσχει στην αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί την ερχόμενη Δευτέρα με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και ότι παραιτείται από το Συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας.

Με τη χαρακτηριστική φράση «Κόμματα μακριά από μας» ο κ. Ιωαννίδης έκανε γνωστή την απόφασή του, με ανάρτηση στο διαδίκτυο, σημειώνοντας πως αυτή πάρθηκε «μετά από πολλή σκέψη και πίεση», με τον ίδιο να καταλήγει να «θέσει τον εαυτό του εκτός Επιτροπής για τον πρωθυπουργό», για να προσθέσει λίγο παρακάτω πως ενώ ο ίδιος «πέταξε την κομματική του ταυτότητα, κάποιοι δεν ενήργησαν με τον ίδιο γνώμονα».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Ιωαννίδη αναφέρει τα εξής: «Μετά από πολλή σκέψη και πίεση! Ο αγώνας ήταν κοινός για το συλλογικό συμφέρον του κλάδου! Μετά όμως από κάποιες συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίοι είχαν άλλες κατευθύνσεις και ιδέες για αυτόν τον αγώνα ΘΕΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ! Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την στήριξή τους στο πρόσωπό μου αλλά βγήκα καθαρά σαν αγρότης για το καλό του κλάδου και πετώντας την κομματική μου ταυτότητα κάποιοι δεν ενήργησαν με τον ίδιο γνώμονα! Αποχωρώ λοιπόν και από το συντονιστικό καθώς και την επιτροπή! Πάντα είχα γνώμονα το καλό του αγροτικού κλάδου και αυτό θα συνεχίσω να κάνω! ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ! πάντα στρατιώτης για το αγροτικό κίνημα αλλά χωρίς παρωπίδες!».

Η απόφαση του Ιορδάνη Ιωαννίδη να αποχωρήσει ταυτόχρονα και από το Συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας είναι μια εξέλιξη που σαφώς προβληματίζει, ελάχιστα 24ωρα πριν από την κρίσιμη συνάντηση του Μαξίμου και με τους αγρότες να καλούνται να διαχειριστούν ένα «ρήγμα» στους κόλπους τους που ήδη σχολιάζεται, σύμφωνα με το larissapress.gr.