Επίθεση Φωτήλα σε Πελετίδη: «Θα σου πω πώς θα τον ξεβρακώσεις» – Τι απάντησε ο δήμαρχος Πατρέων

  • Επίθεση σε βάρος του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη εξαπέλυσε ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας, κατηγορώντας τον ότι παρουσιάζει παρεμβάσεις της κυβέρνησης ως έργα της δημοτικής αρχής.
  • Ο Ιάσων Φωτήλας, απευθυνόμενος στον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της ΝΔ, Κώστα Σβόλη, είπε: «Θα σου πω πώς θα τον ξεβρακώσεις, σελίδα, σελίδα γιατί τα ψέματα έχουν ένα όριο».
  • Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πατρέων απέφυγε να απαντήσει με προσωπικό τόνο, δηλώνοντας: «Δυστυχώς, ο τρόπος που μιλάει και ό,τι κάνει… δεν θέλω να πέσω σε αυτό το επίπεδο».
Επίθεση σε βάρος του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη και δη με “βαριά” έκφραση εξαπέλυσε ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας, ο οποίος παραβρέθηκε στην κοπή της πίτας της δημοτικής παράταξης της ΝΔ στην πρωτεύουσα της Αχαΐας.

Ο Ιάσων Φωτήλας στην ομιλία του κατηγόρησε τον Κώστα Πελετίδη ότι παρουσιάζει παρεμβάσεις της κυβέρνησης ως έργα της δημοτικής αρχής της Πάτρας.

Απευθυνόμενος προς τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της ΝΔ, Κώστα Σβόλη, είπε:

«Θα σου πω πώς θα τον ξεβρακώσεις, σελίδα, σελίδα γιατί τα ψέματα έχουν ένα όριο».

Και συνέχισε:

«Εγώ περίμενα ήδη να έχεις χτυπήσει την πόρτα μου…»…

«Θα γίνουν πολλά το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον στον πολιτισμό. Δεν πρέπει να του τα επιτρέψουμε όλα αυτά», συμπλήρωσε.

«Εγώ είμαι εδώ για να σας δώσω στοιχεία, τουλάχιστον στο κομμάτι που γνωρίζω».

Τα κομματικά στελέχη της ΝΔ που ήταν στην κοπή της πίτας ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

 

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πατρέων απέφυγε να απαντήσει με τον ίδιο προσωπικό τόνο και επέλεξε την απαξίωση:

«Δυστυχώς, ο τρόπος που μιλάει και ό,τι κάνει… δεν θέλω να πέσω σε αυτό το επίπεδο», σχολίασε.

