Αγρότες: Αυτοί είναι οι 31 εκπρόσωποί των μπλόκων που θα συναντήσουν τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου

Τη λίστα με τους 31 εκπροσώπους που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας, έδωσε στη δημοσιότητα η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων (ΠΕΜ).

Σημειώνεται ότι, όπως είχε γίνει γνωστό και νωρίτερα, από την λίστα απουσιάζει ο Κώστας Ανεστίδης ύστερα από απόφαση του μπλόκου των Μαλγάρων μετά και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν ύστερα από τα χυδαία και υβριστικά σχόλια που εκτόξευσε ο αγροτοσυνδικαλιστής για τον Πρωθυπουργό, λίγο πριν κάνει δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Το μπλόκο θα εκπροσωπηθεί τελικά από τον Κώστα Σέφη.

Οι εκπρόσωποί τους (25 + 6 παρατηρητές) αντιπροσωπεύουν όλα τα μπλόκα της χώρας και όλους τους κλάδους του πρωτογενή τομέα.

Η αντιπροσωπεία της ΠΕΜ που θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό την Δευτέρα είναι:

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ
ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΆΝΗΣ
ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
*ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ

*Ερώτημα παραμένει εάν ο Ιορδάνης Ιωαννίδης θα συμμετάσχει τελικά στην αντιπροσωπεία, αφού νωρίτερα σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΟΑΣΝΛ, με ανάρτησή του, ανέφερε ότι αυτοεξαιρέθηκε από την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά και ότι παραιτείται από το Συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας.

Δεσμεύσεις και λύσεις ζητούν οι αγρότες

Οι αγρότες δηλώνουν ότι αναμένουν από τη συνάντηση αυτή, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις στα αιτήματά τους.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα διεξοδικά με τον κ. Μητσοτάκη και να απαιτήσουμε λύσεις ώστε την επόμενη ημέρα να είμαστε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, στην ΕΡΤ.

«Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε σπιθαμή βήμα πίσω όσον αφορά την επιβίωσή μας, την αξιοπρέπειά μας και κυρίως είναι μεγάλη θέλησή μας -και γι’ αυτό προσερχόμαστε- να παραμείνουμε στον τόπο μας και να συνεχίσουμε να είμαστε παραγωγικοί την επόμενη μέρα, ώστε να τροφοδοτούμε τον ελληνικό πληθυσμό με φθηνά ελληνικά προϊόντα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση είχε επιμείνει στη συμμετοχή μόνο των εκπροσώπων που δεν συνδέονται με παραβατική συμπεριφορά ή ελέγχονται για παρατυπίες.

