Λατινοπούλου στον ΑΝΤ1: «Το έκανα για όσους υποφέρουν από κακούς γείτονες» – Τι είπε για το ζευγάρι που κατηγορείται ότι παρακολουθούσε το σπίτι της

Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων συνελήφθησαν δύο άτομα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης, ύστερα από καταγγελία της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου για την υπόθεση, σημειώνοντας ότι είναι υπέρ της τοποθέτησης καμερών αλλά χωρίς να παραβιάζεται η ιδιωτικότητα των ανθρώπων, ενώ κάλεσε όσους έχουν ανάλογη εμπειρία, να απευθυνθούν στις αρχές.

«Δεν είναι ευχάριστο να μιλάς για τόσο προσωπικό ζήτημα. Ξεκαθαρίζω ότι είμαι υπέρ των καμερών 1000%, γιατί όταν υπάρχουν σε δημόσιους δρόμους και χώρους, μπορεί να παρακολουθείται το έγκλημα, να προλαμβάνεται, να συλλαμβάνονται οι εγκληματίες και αυτό είναι κάτι θεμιτό και αναγκαίο για την ασφάλεια όλων μας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια όρια που σταματούν εκεί που ξεκινά η ιδιωτικότητα του καθενός και το προσωπικό του δικαίωμα, όσον αφορά την οικία του. Δεν μπορούν να υπάρχουν κάμερες που καταγράφουν ουσιαστικά ιδιωτικό χώρο ή κοινόχρηστο χώρο που περνάνε οικογένειες και μικρά παιδιά», τόνισε η κ. Λατινοπούλου.

«Στη δική μου περίπτωση λοιπόν, υπήρχαν σχεδόν δύο χρόνια κάμερες οι οποίες ήταν τοποθετημένες έτσι ώστε να βλέπουν την είσοδο του σπιτιού της οικογένειάς μου, στο οποίο κατοικώ κι εγώ, καθώς και κοινόχρηστο χώρο, αλλά και κάμερα που κατέγραφε την αυλή του σπιτιού μου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είχαν γίνει συστάσεις ευγενικές, επισταμένως, η οικογένειά μου προσπάθησε με κάθε τρόπο να ζητήσει οι κάμερες αυτές να μην είναι στραμμένες προς το σπίτι μας. Όταν βλέπεις όμως ότι ο γείτονάς σου επιμένει εμμονικά να έχει τις κάμερες στραμμένες προς το δικό σου σπίτι, απειλώντας την ιδιωτικότητά σου και παραβιάζοντας τα δικαιώματά σου, καταλαβαίνεις ότι δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια και έπρεπε να προχωρήσω σε αυτή την κίνηση» συνέχισε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, εξηγώντας γιατί προέβη στην καταγγελία. Σημειώνεται ότι για την υπόθεση συνελήφθη ένα ζευγάρι, ένας 55χρονος και μία γυναίκα 51 ετών.

«Δεν το κάνω μόνο για μένα. Το κάνω για όλους τους συμπολίτες μας που υποφέρουν από κακούς γείτονες. Από γείτονες που έχουν κάμερες οι οποίες είναι στραμμένες στα μπαλκόνια τους, στις αυλές τους κλπ, και μπορούν ανά πάσα ώρα να παρακολουθήσουν ή να καταγράψουν τους ίδιους, τα παιδιά τους, συγγενείς και φίλους» σημείωσε.

Ερωτηθείσα εάν έχει κάποια υπόνοια για τα κίνητρα της υπόθεσης, εάν δηλαδή είναι προσωπικά ή μπορεί να συνδέονται με την πολιτική, απάντησε: «Κάτι τέτοιο θα ήταν άρρωστο να το σκεφτεί κανείς (σ.σ. να υπάρχουν πολιτικά κίνητρα). Δεν θα ήθελα να σκεφτώ ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο ή ότι υπήρχε τέτοια πρόθεση, αλλά δεν μπορώ σίγουρα και να το αποκλείσω».

Η κ. Λατινοπούλου τόνισε ότι έχουν γίνει όλες οι νόμιμες ενέργειες, ενώ από τις αρχές έχουν κατασχεθεί οι κάμερες και το υλικό από αυτές. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής ευχαρίστησε την ελληνική αστυνομία που έκανε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες, και πρόσθεσε:

«Πρόκειται για μία παρανομία, ήταν το αυτονόητο που έπρεπε να γίνει. Θέλω στον κόσμο που υποφέρει από τέτοιες καταστάσεις, να του στείλω τη στήριξη και την αγάπη μου, γιατί το έζησα. Είναι άσχημο να ζεις με έναν φόβο, με το μάτι να σε παρακολουθεί μέρα νύχτα, καθημερινά. Τους δίνω τη δύναμη και την υποστήριξή μου, για να προχωρήσουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια που προβλέπεται από τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων του 2019, έτσι ώστε και η αστυνομία να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει, αλλά και η δικαιοσύνη να γλιτώσει αυτούς τους ανθρώπους από τους κακούς γείτονες».