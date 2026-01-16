Κώστας Ανεστίδης: «Ζητώ συγγνώμη αλλά θα κάνω μηνύσεις κατά παντός υπεύθυνου»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κωνσταντίνος Ανεστίδης

Ο αγροσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, προανήγγειλε ότι θα κάνει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου και ζήτησε την παρέμβαση των δημοσιογραφικών ενώσεων, για το βίντεο με τις δηλώσεις του, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο κ. Ανεστίδης ανέφερε ότι θα μεταβεί τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, αν και οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων τον έχουν ήδη αντικαταστήσει με τον κ. Κώστα Σέφη, στην επίσημη λίστα των εκπροσώπων. 

Μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN, ο αγροσυνδικαλιστής ανέφερε: «Ζητώ συγγνώμη για αυτά που είπα αλλά θα κάνω μηνύσεις κατά παντός υπεύθυνου».

«Ήμασταν μια παρέα αγροτών και δημοσιογράφων. Τρώγαμε και καλαμπουρίζαμε. Αν δημοσιοποιηθεί ό,τι λέγεται ιδιωτικά, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση. Σε μια ιδιωτική συζήτηση λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Από δεν σημαίνει ότι πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Εγώ σε άλλες ιδιωτικές συζητήσεις έχει πει και χειρότερα, πολύ χειρότερα. Ξέρω είναι βαριές κουβέντες, αλλά αν ακούγατε τι λένε βουλευτές που δεν είναι υπουργοί…» συμπλήρωσε.

Ο κ.Ανεστίδης ισχυρίστηκε ότι κάποιος «που ήθελε να παρουσιάσει εκδούλευση στην κυβέρνηση έδωσε το βίντεο». «Η κυβέρνηση δεν σεβάστηκε την οικογένειά μου, η ΝΔ ξέρει ότι είμαι αθώος, ήξεραν ότι θα έλεγα αλήθειες και ήθελαν να με εξοντώσουν» ανέφερε ακόμη.

«Τη Δευτέρα θα είμαι εκεί. Ποσώς με ενδιαφέρει αν θα με βάλουν μέσα. Εγώ θα είμαι εκεί να κάνω τις δηλώσεις μου» είπε χαρακτηριστικά για την συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα.

