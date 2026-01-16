Πορτογαλία: Δύο αστυνομικοί κατηγορούνται πως βασάνιζαν άστεγους και μετανάστες και κοινοποιούσαν εικόνες με τη δράση τους

Πορτογαλία: Δύο αστυνομικοί κατηγορούνται πως βασάνιζαν άστεγους και μετανάστες και κοινοποιούσαν εικόνες με τη δράση τους

Δύο αστυνομικοί στην Πορτογαλία, κατηγορούνται πως βασάνιζαν άστεγους και μετανάστες, στην Λισαβόνα και κατόπιν δημοσίευαν τις εικόνες από τη δράση τους σε μια διαδικτυακή ομάδα όπου συνομιλούσαν με άλλα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έγινε σήμερα γνωστό από Πορτογάλους αξιωματούχους.

Οι δύο αστυνομικοί, ηλικίας περίπου 20 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν τον περασμένο Ιούλιο και παραμένουν προφυλακισμένοι, κατηγορούνται για βασανιστήρια, βάναυση μεταχείριση και κατάχρηση εξουσίας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα η εισαγγελέας Φελισμίνα Φράνκο, αντίγραφο του οποίου περιήλθε στη γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Ένας εξ αυτών βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος με κατηγορίες βιασμού, ληστείας και πλαστογραφίας.  Στο έγγραφο περιγράφεται ένα περιστατικό κατά το οποίο οι αστυνομικοί ξυλοκοπούσαν έναν Μαροκινό μετανάστη μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα για αρκετές ώρες, αναγκάζοντάς τον να φιλήσει τις μπότες τους, την ώρα που ένας φώναζε στα αγγλικά: «Καλώς ήρθες στην Πορτογαλία!».

«Τα θύματα τα επέλεγαν συστηματικά από ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, πιο συγκεκριμένα από αστέγους, σωματικά ασθενείς, που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα», αναφέρει ο εισαγγελέας.  Η δράση τους περιλαμβάνει «πράξεις αμιγούς και άσκοπης βίας που στόχευαν ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να αντισταθούν».

Το υπουργείο Εσωτερικών είπε στο Reuters πως «θλίβεται βαθιά για τέτοιες συμπεριφορές και ενέργειες που παραβιάζουν τα πολιτικά δικαιώματα… κάτι που δεν αντιπροσωπεύει τη γενική συμπεριφορά των επαγγελματιών της αστυνομίας».

Το Σώμα Επιθεωρητών της Πορτογαλίας ξεκίνησε μια ξεχωριστή έρευνα σε βάρος άλλων αστυνομικών, τονίζει το υπουργείο.

Το τμήμα της μκο «Διεθνής  Αμνηστία» στην Πορτογαλία, το οποίο έχει λάβει πληροφορίες για περισσότερα περιστατικά βασανιστηρίων, επισημαίνει πως το γεγονός πως κοινοποιούσαν εικόνες και μηνύματα σχετικά με τη δράση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «δείχνει μια τεράστια αίσθηση ατιμωρησίας» από τους αστυνομικούς, αν και χαιρετίζει το γεγονός ότι τα εγκλήματα που διέπραξαν καταγγέλθηκαν μέσα από την κοινότητα των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Ζήτησε να συσταθεί μια εξωτερική, ανεξάρτητη υπηρεσία εποπτείας της αστυνομίας και να εγκατασταθούν περισσότερες κάμερες στα αστυνομικά τμήματα, στα περιπολικά και τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να χρησιμοποιούν τις κάμερες στις στολές τους όταν αλληλεπιδρούν με πολίτες.

