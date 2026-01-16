ΠΟΕΣΥ: Καταδικαστέα η μετάδοση σχολίων εκτός «αέρα»

Σύνοψη από το

  • Η ΠΟΕΣΥ καταδικάζει την επιλογή Μέσων Ενημέρωσης να μεταδώσουν σχόλια συνδικαλιστή αγρότη που διατυπώθηκαν “εκτός αέρα”, καθώς «αφήνει εκτεθειμένους τους δημοσιογράφους που υπό δύσκολες συνθήκες βρίσκονται στο πεδίο».
  • Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι «όσο καταδικαστέο και αν είναι το περιεχόμενο των σχολίων που είδαν το φως της δημοσιότητας, το πρόσωπο που τα διατύπωσε θεωρούσε ότι το κάνει σε πλαίσιο άτυπο και πάντως όχι με προορισμό τη δημόσια σφαίρα».
  • Η ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ καταλήγει ότι «αν η διάκριση μεταξύ δημόσιων δηλώσεων και ιδιωτικών σχολίων ακυρωθεί, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τα γεγονότα θα είναι αυτομάτως αντιμέτωποι με τη δυσπιστία των πηγών τους και θα χάσουν την πρόσβαση σε πληροφορίες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

ΠΟΕΣΥ: Καταδικαστέα η μετάδοση σχολίων εκτός «αέρα»

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) επισημαίνει ότι η επιλογή Μέσων Ενημέρωσης να μεταδώσουν εν είδει δηλώσεων σχόλια συνδικαλιστή αγρότη που διατυπώθηκαν “εκτός αέρα”, είναι καταδικαστέα γιατί αφήνει εκτεθειμένους τους δημοσιογράφους που υπό δύσκολες συνθήκες βρίσκονται στο πεδίο για να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση με αφορμή τη δημοσίευση των δηλώσεων του Κώστα Ανεστίδη.

Όπως υπογραμμίζει η ΠΟΕΣΥ, «όσο καταδικαστέο και αν είναι το περιεχόμενο των σχολίων που είδαν το φως της δημοσιότητας, το πρόσωπο που τα διατύπωσε θεωρούσε ότι το κάνει σε πλαίσιο άτυπο και πάντως όχι με προορισμό τη δημόσια σφαίρα».

«Αν η διάκριση μεταξύ δημόσιων δηλώσεων και ιδιωτικών σχολίων ακυρωθεί, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τα γεγονότα θα είναι αυτομάτως αντιμέτωποι με τη δυσπιστία των πηγών τους και θα χάσουν την πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την άρτια ενημέρωση του κοινού», καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το Νο1 ανδρικό χαρακτηριστικό που προτιμούν οι γυναίκες – Δεν είναι αυτό που νομίζετε

Έκρηξη περιστατικών βίας στα νοσοκομεία-Ο ΙΣΑ ζητά αστυνομική παρουσία

Ρεκόρ 1.107 αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στη χώρα μας το 2025

«ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Τα οφέλη για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:33 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Μέλπω Ζαρόκωστα: Η Finos Film αποχαιρετά την «πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της» – ΒΙΝΤΕΟ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Μέλπως Ζαρόκωστα. Η Fin...
15:30 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Η γη της ελιάς: Ο Παυλής διώχνει τη Δάφνη από το σπίτι και της ανακοινώνει το τέλος του γάμου τους

Η αγαπημένη δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», επιστρέφει τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, σ...
14:23 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

MasterChef 2026: Την Κυριακή η πρεμιέρα – Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 

Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00, η Μεγάλη Πρεμιέρα του MasterChef 10 με τους αγαπημένους μας ...
11:58 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Να μ’ αγαπάς: Αρχίζει μια πιο σκοτεινή κι επικίνδυνη εποχή – Θα πληρώσουν όλοι…

Μετά τη συγκλονιστική αποκάλυψη ότι τα δίδυμα είναι παιδιά της Ζωής, όλα άλλαξαν. Ισορροπίες χ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι