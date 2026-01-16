ΠΟΕΣΥ: Καταδικαστέα η μετάδοση σχολίων εκτός «αέρα»

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) επισημαίνει ότι η επιλογή Μέσων Ενημέρωσης να μεταδώσουν εν είδει δηλώσεων σχόλια συνδικαλιστή αγρότη που διατυπώθηκαν “εκτός αέρα”, είναι καταδικαστέα γιατί αφήνει εκτεθειμένους τους δημοσιογράφους που υπό δύσκολες συνθήκες βρίσκονται στο πεδίο για να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση με αφορμή τη δημοσίευση των δηλώσεων του Κώστα Ανεστίδη.

Όπως υπογραμμίζει η ΠΟΕΣΥ, «όσο καταδικαστέο και αν είναι το περιεχόμενο των σχολίων που είδαν το φως της δημοσιότητας, το πρόσωπο που τα διατύπωσε θεωρούσε ότι το κάνει σε πλαίσιο άτυπο και πάντως όχι με προορισμό τη δημόσια σφαίρα».

«Αν η διάκριση μεταξύ δημόσιων δηλώσεων και ιδιωτικών σχολίων ακυρωθεί, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τα γεγονότα θα είναι αυτομάτως αντιμέτωποι με τη δυσπιστία των πηγών τους και θα χάσουν την πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την άρτια ενημέρωση του κοινού», καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ.