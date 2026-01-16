Ντομινίκ Πελικό: Το «τέρας της Αβινιόν» ερευνάται ως ύποπτος για δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις βιασμού και φόνου

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντομινίκ Πελικό

Το τμήμα των «Ανεξιχνίαστων Υποθέσεων» της εισαγγελίας της Ναντέρ διενεργεί έρευνα για την «εγκληματική δράση» του πρώην συζύγου της Ζιζέλ Πελικό, του βασικού κατηγορουμένου στη συγκλονιστική υπόθεση των «βιασμών του Μαζάν», ανέφερε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι έρευνες, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων του Ντομινίκ Πελικό, ξεκίνησαν τη Δευτέρα, διευκρίνισε η εισαγγελία επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού RTL.

Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε το 2024 σε κάθειρξη 20 ετών επειδή νάρκωνε τη σύζυγό του και επέτρεπε σε δεκάδες αγνώστους να τη βιάζουν μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Μαζάν, μεταξύ 2011-20. Εκτός από την καταδίκη του για τους βιασμούς της πρώην συζύγου του, κατηγορείται για δύο εγκλήματα που ερευνούν οι «Ανεξιχνίαστες Υποθέσεις»: ένας βιασμό μετά φόνου στο Παρίσι το 1991 και μια απόπειρα βιασμού στο Βιλπαρισίς το 1999.

Για τη δεύτερη υπόθεση παραδέχεται εν μέρει την ενοχή του, αφού βρέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία με βάση το DNA του. Αρνείται όμως κάθε ανάμιξη στον φόνο του 1991. Σε αυτήν την υπόθεση δεν έχει βρεθεί DNA, όμως ο τρόπος δράσης και των δύο παρουσιάζει ομοιότητες.

«Χαίρομαι (για την έρευνα) αλλά είμαι κατάπληκτη που δεν έγινε τίποτα εδώ και χρόνια» σχολίασε η Φλοράνς Ροτ, η δικηγόρος της πολιτικής αγωγής και στις δύο υποθέσεις. «Θα ήθελα να προχωρήσει η έρευνα για αυτές τις υποθέσεις που παραμένουν ανεξιχνίαστες εδώ και δεκαετίες», πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το Νο1 ανδρικό χαρακτηριστικό που προτιμούν οι γυναίκες – Δεν είναι αυτό που νομίζετε

Έκρηξη περιστατικών βίας στα νοσοκομεία-Ο ΙΣΑ ζητά αστυνομική παρουσία

Ρεκόρ 1.107 αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στη χώρα μας το 2025

«ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Τα οφέλη για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:21 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Ευχαρίστησε την Τεχεράνη που ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις διαδηλωτών

O Ντόναλντ Τραμπ «ευχαρίστησε» σήμερα την κυβέρνηση του Ιράν που ακύρωσε «όλες τις προγραμματι...
21:07 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Ομαλή μετάβαση με ελεύθερες εκλογές «βλέπει» η Ματσάδο – Με τη στήριξη του Τραμπ η χώρα θα ελευθερωθεί από το εγκληματικό καθεστώς του Μαδούρο

Η ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε την Παρασκευή ότι εί...
20:41 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Πορτογαλία: Δύο αστυνομικοί κατηγορούνται πως βασάνιζαν άστεγους και μετανάστες και κοινοποιούσαν εικόνες με τη δράση τους

Δύο αστυνομικοί στην Πορτογαλία, κατηγορούνται πως βασάνιζαν άστεγους και μετανάστες, στην Λισ...
20:25 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Πορτογαλία: Ο ακροδεξιός Αντρέ Βεντούρα, φαβορί στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή

Η προεκλογική εκστρατεία για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία ολοκληρώνετ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι