Γαλλία: Ερευνούν την εμπλοκή του Ντομινίκ Πελικό στον βιασμό και την δολοφονία μιας 23χρονης πριν από 35 χρόνια

Enikos Newsroom

διεθνή

ΠΕΛΙΚΟ

Οι γαλλικές αρχές θα προχωρήσουν στην εκταφή των λειψάνων μιας 23χρονης, η οποία βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991 στο Παρίσι, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν φέρει ευθύνη για το έγκλημα αυτό ο Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε πέρυσι σε κάθειρξη 20 ετών επειδή νάρκωνε τη σύζυγό του και καλούσε άγνωστους άνδρες να τη βιάσουν.

Αφού το πρώτο αίτημά της απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό τον Απρίλιο, το Εφετείο των Βερσαλλιών, κοντά στο Παρίσι, δικαίωσε σήμερα την Μπεατρίς Ζαβαρό, τη δικηγόρο του Πελικό. «Είναι μια μικρή δικαστική νίκη, επειδή αρνείται κάθε εμπλοκή του» στην υπόθεση, δήλωσε η δικηγόρος. «Ο στόχος είναι να βρεθεί κάτι (στα λείψανα του θύματος, της κτηματομεσίτριας Σοφί Ναρμ, ) που θα μπορούσε να οδηγήσει στον δράστη», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο 72χρονος πελάτης της πιστεύει ότι αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αποκλειστεί η εμπλοκή του.

Η γενική εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε ότι με την απόφαση του Εφετείου των Βερσαλλιών ανοίγει ο δρόμος για την εκταφή της Σοφί Ναρμ. Αυτή είναι η μία από τις δύο παλαιές, ανεξιχνίαστες υποθέσεις, για τις οποίες θεωρείται ύποπτος ο Ντομινίκ Πελικό.

Τον Δεκέμβριο του 1991 η Σοφί Ναρμ βιάστηκε και δολοφονήθηκε ενώ παρουσίαζε σε πελάτες ένα διαμέρισμα στο Παρίσι. Η σορός της γυναίκας, που ήταν ημίγυμνη και ξυλοκοπημένη, εντοπίστηκε από τον διευθυντή του γραφείου όπου εργαζόταν.

Ο δράστης δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ. Πρόσφατα διατυπώθηκαν υπόνοιες για τον Ντομινίκ Πελικό αφού ο τελευταίος παραδέχτηκε εν μέρει ότι είχε εμπλακεί στην απόπειρα δολοφονίας μιας άλλης κτηματομεσίτριας, το 1999, στην περιοχή του Παρισιού. Και στις δύο υποθέσεις υπήρχαν κοινά στοιχεία. Στον τόπο της δολοφονίας της Ναρμ ήταν διάχυτη η οσμή αιθέρα, αναισθητικού που χρησιμοποιήθηκε και στην επίθεση κατά της δεύτερης κτηματομεσίτριας.

Η Μπεατρίς Ζαβαρό υποστηρίζει ότι η Σοφί Ναρμ ενδέχεται να έπεσε θύμα του Φρανσουά Βερόν του «Βλογιοκομμένου», ενός κατά συρροή δολοφόνου που καταζητείτο από τις αρχές τη δεκαετία του 1980 αλλά έχει πλέον πεθάνει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι πραγματική η αγάπη που έχετε με τον σύντροφό σας; 8 τρόποι να το καταλάβετε

Νέες προσεγγίσεις για τη μείωση βλάβης από το κάπνισμα – Εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση

ΑΠΔ: Επιστολή φοροτεχνικών προς τον e-ΕΦΚΑ – Τι αναφέρει

Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο του 2026 η νέα σιδηροδρομική γραμμή και σύγχρονα τρένα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον αριθμό στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:56 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Reuters: Η Ελλάδα σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχχιλέα» και συστήματα πυροβολικού PULS

Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την αγορά σύγχρονων πυραυλικών συστημά...
19:20 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Βασιλιάς Κάρολος: Η φωτογραφία από το Μπάκιγχαμ για τα γενέθλιά του και η περιοδεία στην Ουαλία

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ γιόρτασε την Παρασκευή τα 77α γενέθλια του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ με τη δη...
18:33 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Σταμάτησε τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου από το Νοβοροσίσκ – Πλήγμα με drone στον τερματικό που διοχετεύει το 2% της παγκόσμιας προσφοράς

Το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στην Μαύρη Θάλασσα ανέστειλε προσωρινά τις εξαγωγές πετρελαίου, που ...
17:59 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: Εξετάζει την εκπαίδευση 3.000 Παλαιστίνιων αστυνομικών στη Γάζα – Σχέδιο ηγετικού ρόλου για την επόμενη ημέρα

Η συζήτηση για τον μελλοντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γάζα συνεχίζεται αδιάκοπα, καθώς ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα