Καθαρίστε το καλοριφέρ από τη σκόνη σε δευτερόλεπτα: Το κόλπο για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση

Σταματίνα Στίνη

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η απόδοση του καλοριφέρ σας είναι ζωτικής σημασίας για την σωστή θέρμανση του σπιτιού. Εάν παρατηρείτε ότι το σώμα του καλοριφέρ αργεί να ζεσταθεί, ίσως η αιτία είναι η συσσωρευμένη σκόνη. Ειδικός στον καθαρισμό αποκάλυψε ένα απλό κόλπο για να απαλλαγείτε από τη βρωμιά και τη σκόνη και το καλοριφέρ σας να λειτουργεί σαν καινούριο.

Καλοριφέρ: Τα θερμαντικά σώματα ζεσταίνονται πιο γρήγορα με αυτό το κόλπο των 10 λεπτών

Γιατί η συσσωρευμένη σκόνη αυξάνει τα έξοδα θέρμανσης

Εάν το καλοριφέρ σας αργεί να ζεσταθεί ή δεν φτάνει την επιθυμητή θερμοκρασία, ίσως χρειάζεται απλώς έναν καλό καθαρισμό.

Η συσσώρευση σκόνης και βρωμιάς μέσα στα πτερύγια του θερμαντικού σώματος δημιουργεί ένα μονωτικό στρώμα. Αυτό εμποδίζει τη φυσιολογική ροή της θερμότητας, αναγκάζοντας το σύστημα να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια για να φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία. Το αποτέλεσμα; Αυξημένα έξοδα θέρμανσης και μειωμένη απόδοση.

Καλοριφέρ: Αυτός είναι ο λόγος που δεν ζεσταίνεται ομοιόμορφα, σύμφωνα με ειδικούς – Έτσι θα εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση

Ευτυχώς, υπάρχει μια απλή και οικονομική μέθοδος για τον βαθύ καθαρισμό του καλοριφέρ χρησιμοποιώντας μόνο ένα βασικό οικιακό αντικείμενο.

Το απλό κόλπο για να απαλλαγείτε από τη σκόνη στο καλοριφέρ

Σε ένα βίντεο στο TikTok, η @cleanwithgeorgiia, γκουρού του καθαρισμού, αποκάλυψε την κορυφαία συμβουλή της για την αφαίρεση της παγιδευμένης σκόνης από το καλοριφέρ. Η ειδικός συμβουλεύει να χρησιμοποιήσετε ένα πιστολάκι μαλλιών (hair dryer) για να «φυσήξετε προς τα έξω» τη βρωμιά από τα δυσπρόσιτα σημεία.

Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζεται και από την ειδικό καθαρισμού Lynsey Crombie, γνωστή ως «Βασίλισσα της Καθαριότητας» (Queen of Clean), καθώς η σκόνη, οι τρίχες κατοικίδιων και οι ιστοί αράχνης συσσωρεύονται εύκολα μέσα στα πτερύγια, σημεία που είναι αδύνατο να καθαριστούν με ηλεκτρική σκούπα ή πανί.

Οδηγίες

  1. Απενεργοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι το καλοριφέρ είναι σβηστό και κρύο.
  2. Προετοιμασία: Τοποθετήστε μια πετσέτα κάτω από το σώμα και έχετε έτοιμη την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε τη σκόνη που θα πέσει στο πάτωμα.
  3. Χρησιμοποιήστε το πιστολάκι στη ρύθμιση κρύου αέρα και υψηλής ροής (cool air/high airflow).
  4. Στρέψτε το πιστολάκι προς τα πτερύγια, τα πάνελ ή τους αεραγωγούς του καλοριφέρ, φυσώντας τη σκόνη προς τα κάτω.
  5. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου το καλοριφέρ καθαρίσει από κάθε βρωμιά.
  6. Τέλος, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τη σκόνη από την εξωτερική επιφάνεια.

Προσοχή: Αποφύγετε τη χρήση θερμού αέρα, καθώς μπορεί να προκαλέσει πιθανή ζημιά στα εξαρτήματα του καλοριφέρ.

@cleanwithgeorgiia Feeling overwhelmed with housework? Here’s 7 things you can deep clean in under 5 minutes! #cleaningtools #cleaninghacks #cleantok #cleaning #cleaningtiktok #cleanwithme #cleaning ♬ Ordinary – Alex Warren

19:00 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

