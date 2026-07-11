Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο έως και τους 36 βαθμούς – Πού θα βρέξει

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Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά τμήματα της δυτικής και νότιας Ελλάδας δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένοι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία έως τους 36 βαθμούς. Στη νησιωτική χώρα, ο υδράργυρος θα κυμανθεί μεταξύ 32 και 34 βαθμών Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική Μακεδονία τις απογευματινές ώρες.

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική Μακεδονία τις απογευματινές ώρες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια αύρες (νότιοι) με την ίδια ένταση.

Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια αύρες (νότιοι) με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί με την ίδια ένταση.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου βόρειοι με την ίδια ένταση.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου βόρειοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 και τοπικά στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Σχεδόν αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια αύρα (νότιοι) με την ίδια ένταση.

Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια αύρα (νότιοι) με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-07-20226

Γενικά αίθριος καιρός , όμως στη Μακεδονία και τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις και θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι.

, όμως στη Μακεδονία και τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις και θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει, στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ