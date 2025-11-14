Reuters: Η Ελλάδα σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχχιλέα» και συστήματα πυροβολικού PULS

Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την αγορά σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για ένα προγραμματισμένο αντιπυραυλικό αμυντικό σύστημα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι που έχουν γνώση του σχεδίου.

Η Αθήνα έχει δηλώσει ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, καθώς βγαίνει από την κρίση χρέους της περιόδου 2009-2018 και προσπαθεί να συμβαδίσει με την ιστορική της αντίπαλο, την Τουρκία, μεταδίδει το Reuters.

Περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αντιπυραυλικής και αντι-drone άμυνας, που ονομάζεται «Achilles Shield». Όπως έχει γράψει ο enikos.gr το ΓΕΕΘΑ έχει αποφασίσει να αγοράσει ισραηλινούς πυραύλους Puls για να ενισχύσει το πυροβολικό στα νησιά του Αιγαίου. Προβλέπεται επίσης η αγορά νέων μαχητικών αεροσκαφών, φρεγατών και υποβρυχίων από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

«Θέλουμε να αγοράσουμε 36 συστήματα πυροβολικού PULS και αντιαεροπορικά συστήματα για το «Achilles Shield». Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα ενταθούν τον επόμενο μήνα», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι ελληνικές εταιρείες θα καλύψουν περίπου το 25% του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως έχει γράψει το enikos.gr οι Ισραηλινοί φέρονται έτοιμοι να προσφέρουν στην Ελλάδα ακόμη και μεταφορά μέρους της παραγωγής των πυραυλικών συστημάτων PULS, που ενδιαφέρει τον Στρατό Ξηράς, για την ενίσχυση των νησιών του Αιγαίου.

Το κόστος των 36 συστημάτων πυροβολικού PULS, που κατασκευάζονται από την ισραηλινή Elbit (ESLT.TA), εκτιμάται σε 650 εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία.

Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές ασκήσεις και λειτουργούν ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα, σημειώνει το πρακτορείο.

Ένας δεύτερος Έλληνας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Η Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιεί επίσης αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, επιθυμεί να αντικαταστήσει τα παλαιότερα ρωσικά συστήματα OSA, TOR-M1 και S-300.

Το 2024, η Ελλάδα εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά αντιαεροπορικών και σύγχρονων πυροβολικών συστημάτων από το Ισραήλ, αλλά οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα ανέβαλαν τις συζητήσεις, ανέφερε ο δεύτερος αξιωματούχος.