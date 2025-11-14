Μυστήριο με τον θάνατο γνωστής influencer – Έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της

Μυστήριο με τον θάνατο γνωστής influencer – Έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της

Μία γνωστή influencer από την Βραζιλία, που έγινε γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα βίντεο της που αφορούσαν την διατροφή και το bodybuilding, σκοτώθηκε μετά από πτώση από το μπαλκόνι του σπιτιού της.

Η αστυνομία ερευνά τον θάνατο της 39χρονης Diana Areas, η οποία στο προφίλ της στο Instagram είχε 200.000 followers και ήταν ευρέως γνωστή στην κοινότητα του bodybuilding.

Το πρωί της Πέμπτης υπήρξε κλήση στην πυροσβεστική υπηρεσία για την 39χρονη. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν την Diana Areas με κοψίματα στο σώμα της.

Την μετέφεραν στο νοσοκομείο σε «μέτρια κατάσταση», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματά της.

Στη συνέχεια, η 39χρονη φέρεται να έφυγε από το νοσοκομείο χωρίς να λάβει εξιτήριο και επέστρεψε στο διαμέρισμά της. Αργότερα εντοπίστηκε νεκρή στον κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου της, στα βορειοανατολικά του Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατό της και παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

