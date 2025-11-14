Ειδική τροχονομική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, βραδινές ώρες της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου 2025 για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων σε Μάνδρα και Περιστέρι.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και αστυνομικού σκύλου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν 235 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 94 παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, έλλειψη ΚΤΕΟ, έλλειψη καθρεφτών, έλλειψη σιγαστήρα κ.α..

Ακόμα αφαιρέθηκαν 7 άδειες κυκλοφορίας, 19 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό 8 οχήματα.

Παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

