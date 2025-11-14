Αποκαλυπτική έρευνα: 7 στους 10 νέους σκέφτονται να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό – Ανησυχητικά ευρήματα για το δημογραφικό

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας της Metron Analysis, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, με τη χρηματοδότηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς προκύπτει ότι οι νεότερες και παραγωγικές ηλικίες δείχνουν ιδιαίτερα προβληματισμένες, εκφράζοντας έντονη αβεβαιότητα για το μέλλον τους, με το 68% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι έχουν σκεφτεί το ενδεχόμενο της μετανάστευσης στο εξωτερικό για να αναζητήσουν μία καλύτερη τύχη.

Η έρευνα, που εστιάζει στο δημογραφικό και τους νέους επιστήμονες, συμπεραίνει ότι στις ηλικίες 17-45 ετών επικρατεί μία αίσθηση απαισιοδοξίας για την πορεία της χώρας, αφού το 76% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόνο 22% θεωρεί ότι πηγαίνουν προς τη σωστή. Ενδεικτικό είναι πως το 39% πιστεύει ότι σε 5-10 χρόνια, η ζωή τους θα είναι χειρότερη ενώ το 34% εκτιμά ότι θα βελτιωθεί.

Νο1 πρόβλημα η ακρίβεια

Για άλλη μια φορά, η ακρίβεια είναι ο αρνητικός «πρωταγωνιστής», καθώς αναδεικνύεται σταθερά ως το υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες. Και σε αυτή την έρευνα, το 71% των ερωτηθέντων, δηλαδή περισσότεροι από 7 στους 10 πολίτες έδωσε αυτή την απάντηση, σε σχετικό ερώτημα που τέθηκε.

«Καμπανάκι» για το δημογραφικό αποτελεί και το γεγονός ότι το 70% νέων ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλώνουν ότι η οικονομική/στεγαστική δυσκολία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη δημιουργία οικογένειας. Η απόκτηση παιδιών βρίσκεται χαμηλά στις προτεραιότητες (με 24%) και ακόμη χαμηλότερα ο γάμος (με 9%).

Μεταξύ των ερωτημάτων που τέθηκαν στην έρευνα ήταν και για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με το 51% να δηλώνει ότι τη βλέπει περισσότερο ως ευκαιρία για τους εργαζόμενους. Ωστόσο, 49% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι απειλή.

Ανησυχητικό μήνυμα σχετικά με το δημογραφικό

«Υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό που σκέφτεται την φυγή από την Ελλάδα. Το 70% των νέων ανθρώπων δηλώνουν ότι θέλουν να πάνε να δουν τη ζωή τους στο εξωτερικό. Η έρευνα έγινε σε ηλικίες 17 έως 45 ετών. Μάλιστα, μόλις το 24% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θέλει να κάνει οικογένεια και παιδιά μόλις το 9%» αποκάλυψε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και τη Λουκίας Γκάτσου.

«Η ανταπόδοση που παίρνουμε για την φορολογία είναι πάρα πολύ μικρή έως αστεία, θα έλεγα, σε κάποιους από τους τομείς. Το λέω με αφορμή με μία έρευνα που έχουμε κάνει για το δημογραφικό. Η αιτία του δημογραφικού έχει τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα που συζητάμε (ακρίβεια, υπερφορολόγηση, κ.α). Οι νέοι δεν παντρεύονται και δεν κάνουμε παιδιά» ανέφερε αρχικά ο κ. Χατζηθεοδοσίου, αποδίδοντας το πρόβλημα στα υπέρογκα ενοίκια και στο υψηλό κόστος που συνεπάγεται η δημιουργία οικογένειας.

«Ένα νέο ζευγάρι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με τον μισθό του και να νοικιάζει ένα δυάρι με 800 και 900 ευρώ. Η ακρίβεια δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο ξεκινάμε από διαφορετική βάση. Είναι διαφορετικό ο εργαζόμενος να παίρνει μισθό 2.000-2.500 ευρώ και διαφορετικό να παίρνει 850 ευρώ. Άρα ακρίβεια υπάρχει και εκεί αλλά δεν το νιώθει στο πετσί του, όπως ο εργαζόμενος στην Ελλάδα. Είναι διαφορετική η αφετηρία» ανέφερε ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Ανάγκη για νέα μέτρα

«Ένα άλλο στοιχείο είναι οι παρεμβάσεις. Δεν παραδέχθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης ότι γίνεται αισχροκέρδεια στα σούπερ μάρκετ, επειδή υπάρχει ολιγοπώλιο; Να παρέμβει. Έχει παραδεχθεί ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας ότι έχουμε ολιγοπώλιο-καρτέλ στην ενέργεια, στην ιδιωτική υγεία, στις τράπεζες; Άρα εδώ είναι πολιτική βούληση στο να μπορέσεις να μειώσεις τα κόστη που τροφοδοτούν την ακρίβεια. Είναι όλα θέμα πολιτικής βούλησης. Κατά την γνώμη μου δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει βούληση σύγκρουσης με τα ολιγοπώλια-καρτέλ, γιατί χρειάζεται να συγκρουστείς», πρόσθεσε.

«Στη δημοσκόπησή μας, το 71% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το Νο1 θέμα είναι η ακρίβεια. Δεύτερο θέμα είναι η οικονομία της χώρας μαζί με το Κράτος Δικαίου, την Εκπαίδευση και την Υγεία (41%). Το 76% των ερωτηθέντων λέει ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς την λάθος κατεύθυνση, ενώ μόνο 22% θεωρεί ότι πηγαίνουμε σωστά. Αυτό που θεωρώ εγώ ακόμη πιο σοβαρό είναι ότι το 39% πιστεύει ότι μετά από 5-10 χρόνια η ζωή τους θα είναι χειρότερη ενώ μόνο το 34% εκτιμάει ότι θα βελτιωθεί. Δηλαδή περίπου 4 στους 10 πολίτες βλέπουν το μέλλον τους δυσοίωνο» συμπλήρωσε, σχολιάζοντας τα στοιχεία της έρευνας, το σύνολο της οποίας θα παρουσιαστεί αύριο, Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025.