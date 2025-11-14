Δίκη Βαλυράκη: «Ο Σήφης σκοτώθηκε από κάποια εντολή» κατέθεσε ο αδελφός της συζύγου του

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης

«Ο Σήφης σκοτώθηκε από κάποια εντολή», κατέθεσε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου όπου εκδικάζεται η υπόθεση της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη, ο Αθανάσιος Παπαθεοδώρου, αδελφός της συζύγου του πρώην υπουργού, Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη.

της Άννας Κανδύλη

Ο μάρτυρας, αφού περίγραψε όλη τη διαδρομή του Σήφη Βαλυράκη, συνέδεσε τη δολοφονία με την πολιτική του διαδρομή. «Στη νύχτα όταν δε θέλεις κάποιον τον εκτελείς. Στην πολιτική είναι ατύχημα. Εδώ είχαμε ατύχημα…» είπε απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου της έδρας σχετικά με το πώς συνδέει τη διαδρομή του πρώην υπουργού με την ανθρωποκτονία την οποία αντιμετωπίζουν οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες.

Κατά την κατάθεσή του, ο κ. Παπαθεοδώρου περιέγραψε με λεπτομέρεια τις συνθήκες που βρέθηκε η σορός του θύματος. Όπως ανέφερε, ο πρώην υπουργός είχε σοβαρά χτυπήματα καθώς «ήταν πολύ χτυπημένος στο πρόσωπο και στο χέρι… στη γνάθο, και είχε τεράστιο σφάξιμο στο λαιμό. Ήταν διαμελισμένος και το αίμα που έβγαλε από τα αυτιά ήταν επειδή βγήκε η κουκούλα».

Ο μάρτυρας περιέγραψε επίσης τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένεια για να έρθει σε επαφή με αυτόπτες μάρτυρες. Ένας από αυτούς, ο οποίος αρχικά φοβόταν να καταθέσει λόγω φημών για χρηματισμό μαρτύρων και πιέσεων από την οικογένεια, εμφανίστηκε τελικά στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, αποκαλύπτοντας κρίσιμες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

«Μόλις τον είδα στην τηλεόραση κατάλαβα αμέσως ότι είναι άνθρωπος που είχα μιλήσει κι εγώ… την επόμενη ημέρα όταν κλήθηκε από το λιμεναρχείο δεν το παραδέχτηκε γιατί φοβήθηκε. Μου είπε ότι “με πίεσαν, είχαν τον εισαγγελέα στο τηλέφωνο και μου έλεγαν πες τα τώρα όπως πρέπει γιατί οι άνθρωποι δεν θα κάνουν γιορτές”. Αυτά μου περιέγραψε» είπε ο κ. Παπαθεοδώρου.

