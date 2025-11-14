Καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: Εντοπίστηκε και προσήχθη η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου που εγκατέλειψαν οι διαρρήκτες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Άγιος Δημήτριος: Διαρρήκτες εμβόλισαν μηχανές της ΔΙΑΣ και τραυμάτισαν 3 αστυνομικούς – Έπεσαν πυροβολισμοί

Επιχείρηση σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο πραγματοποίησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί, που διενεργούν έρευνες για την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών, που έγινε χθες το βράδυ στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι αστυνομικοί εντόπισαν την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου, που χρησιμοποίησαν οι διαρρήκτες και εγκατέλειψαν κατά την χθεσινή καταδίωξη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα προσήχθη, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων δραστών, οι οποίοι ενεπλάκησαν στη χθεσινή διάρρηξη και καταδίωξη, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το περιστατικό συνέβη στις 8 το βράδυ της Πέμπτης (13/11) όταν κάτοικος της περιοχής κάλεσε την Άμεση Δράση ενημερώνοντας ότι έγινε διάρρηξη σε σπίτι επί της οδού Αντιόπης.

Δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ με τέσσερις άντρες έφτασαν στο σημείο και είδαν τους δράστες να επιβιβάζονται σε ένα αυτοκίνητο, επιχειρώντας να διαφύγουν. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες κινούνταν με το όχημά τους ανάποδα στην οδό Αντιόπη.

Στη συμβολή των οδών Αγ. Δημητρίου και Θάλειας οι δράστες εμβόλισαν τις μηχανές της ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις αστυνομικοί.

Οι αστυνομικοί πρόλαβαν να πυροβολήσουν τα λάστιχα του αυτοκινήτου των διαρρηκτών, το οποίο και βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε κοντινό σημείο, στην οδό Κατριβάνου.

Δείτε σε βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ την στιγμή που οι δράστες εμβόλισαν τις μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στην Πετρούπολη

ΕΟΦ: Απαγόρευση διάθεσης κολπικής γέλης ως καλλυντικού

Fitch: Απόψε η αξιολόγηση του outlook της ελληνικής οικονομίας – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση έως και 50% στις τιμές

Πώς να μοιραστείτε αμέσως τον κωδικό Wi-Fi σας με αυτό το απλό κόλπο

Αστρονόμοι παρατήρησαν την πρώτη στεμματική εκπομπή μάζας από εξωαστέρι – Τι σημαίνει αυτό για την κατοικησιμότητας των εξω...
περισσότερα
17:38 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Αττική: Συνελήφθη 40χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος φορτηγό, ενεπλάκη σε τροχαίο και εγκατέλειψε το σημείο – Διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δίπλωμα 

Από αστυνομικούς του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής συνελήφθη, βραδινές ώρες της 13 Νοεμ...
17:01 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: 10 οικογένειες συναινούν στην εκταφή των συγγενών τους και έχουν ορίσει τεχνικούς συμβούλους

Στο τελευταίο στάδιο περνά η εισαγγελική έρευνα για τη διαδικασία εκταφής των θυμάτων της σιδη...
16:48 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

«Ελ. Βενιζέλος»: Τους «τσάκωσαν» με 44 κιλά κάνναβης στις αποσκευές – 2 συλλήψεις – Δείτε φωτογραφίες 

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συν...
16:43 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Γιώργος Τσατραφύλλιας: Θερμή εισβολή με νοτιάδες, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο

Είμαστε στην καρδιά του Νοεμβρίου, αλλά το Σαββατοκύριακο θα έχει… καλοκαιρινή διάθεση, ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα