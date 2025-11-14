Καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: Εντοπίστηκε και προσήχθη η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου που εγκατέλειψαν οι διαρρήκτες

Επιχείρηση σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο πραγματοποίησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί, που διενεργούν έρευνες για την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών, που έγινε χθες το βράδυ στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι αστυνομικοί εντόπισαν την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου, που χρησιμοποίησαν οι διαρρήκτες και εγκατέλειψαν κατά την χθεσινή καταδίωξη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα προσήχθη, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων δραστών, οι οποίοι ενεπλάκησαν στη χθεσινή διάρρηξη και καταδίωξη, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το περιστατικό συνέβη στις 8 το βράδυ της Πέμπτης (13/11) όταν κάτοικος της περιοχής κάλεσε την Άμεση Δράση ενημερώνοντας ότι έγινε διάρρηξη σε σπίτι επί της οδού Αντιόπης.

Δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ με τέσσερις άντρες έφτασαν στο σημείο και είδαν τους δράστες να επιβιβάζονται σε ένα αυτοκίνητο, επιχειρώντας να διαφύγουν. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες κινούνταν με το όχημά τους ανάποδα στην οδό Αντιόπη.

Στη συμβολή των οδών Αγ. Δημητρίου και Θάλειας οι δράστες εμβόλισαν τις μηχανές της ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις αστυνομικοί.

Οι αστυνομικοί πρόλαβαν να πυροβολήσουν τα λάστιχα του αυτοκινήτου των διαρρηκτών, το οποίο και βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε κοντινό σημείο, στην οδό Κατριβάνου.

Δείτε σε βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ την στιγμή που οι δράστες εμβόλισαν τις μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ: