Άγιος Δημήτριος: Ανθρωποκυνηγητό για τους 4 διαρρήκτες – Πώς έγινε η επεισοδιακή καταδίωξη

Τέσσερις Ρομά αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι εντοπίστηκαν την στιγμή που έβγαιναν από σπίτι που είχαν διαρρήξει στον Άγιο Δημήτριο, και κατά την καταδίωξη που ακολούθησε εμβόλισαν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης (13/11), επί της οδού Αντιόπης.

Δύο μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο, και αντίκρισαν τους δράστες να επιβιβάζονται σε αυτοκίνητο ώστε να εξαφανιστούν. Οι δράστες εμβόλισαν τις μηχανές με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις αστυνομικοί.

Οι αστυνομικοί, πυροβόλησαν τα ελαστικά του οχήματος τρεις φορές, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα στην οδό Κατριβάνου στη Δάφνη.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε πλήρη εξέλιξη.