Άγιος Δημήτριος: Διαρρήκτες εμβόλισαν μηχανές της ΔΙΑΣ και τραυμάτισαν 3 αστυνομικούς – Έπεσαν πυροβολισμοί

Ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό διαρρηκτών που τραυμάτισαν αστυνομικούς στον Άγιο Δημήτριο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 20.00 ειδοποιήθηκε η EΛ.ΑΣ. για διάρρηξη σε σπίτι στην οδό Αντιόπης. Όταν έφτασαν οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ στο σημείο, εντόπισαν τέσσερα άτομα να βγαίνουν από το σπίτι. Βλέποντας τους αστυνομικούς, μπήκαν αμέσως σε αυτοκίνητο για να διαφύγουν. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας χτύπησαν και τις δύο μηχανές της ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα τρεις αστυνομικοί να τραυματιστούν ελαφρά.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πυροβόλησαν στα ελαστικά του οχήματος των δραστών τρεις φορές. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και το όχημά τους εντοπίστηκε αργότερα στην οδό Κατριβάνου στη Δάφνη.

Οι διαρρήκτες -πιθανότατα τέσσερις Ρομά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών- αναζητούνται.