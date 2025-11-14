Άλιμος: Συνελήφθη 17χρονος για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου μαθητή στην αυλή σχολείου

Στη σύλληψη ενός 17χρονου για τον άγριο ξυλοδαρμό του 15χρονου μαθητή, στην αυλή ενός σχολείου, προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (12/11) οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 17χρονος φέρεται ότι επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές στον 15χρονο μαθητή την ώρα του διαλείμματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδυνάμων ατόμων κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο.

Ο ξυλοδαρμός

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης (11/11) οι κατηγορούμενοι φορώντας κουκούλες, αφού σκαρφάλωσαν στην περίφραξη προαυλίου χώρου σχολείου στην περιοχή του Αλίμου, προσέγγισαν τον 15χρονο μαθητή και του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, ύστερα από προανάκριση, ταυτοποίησαν τον 17χρονο κατηγορούμενο και τον συνέλαβαν, το επόμενο μεσημέρι στον Άλιμο.

Επιπλέον, συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου του. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

