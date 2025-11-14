Σορός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει ανοιχτά της Γαύδου – Ερευνάται αν είναι ένας εκ των αγνοουμένων από το ναυάγιο 

Mία σορό που επέπλεε στα ανοιχτά της Γαύδου εντόπισε το πλήρωμα του πλοίου που εκτελεί το δρομολόγιο Γαύδος-Αγ. Ρουμέλη- Παλαιόχωρα, το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11).

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, το πτώμα εντόπισαν από τη γέφυρα του πλοίου αρχικά ο καπετάνιος και οι λοιποί εργαζόμενοι στο επιβατηγό-οχηματαγωγό, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν άμεσα το Λιμενικό.

Οι πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης αναφέρουν ότι η σορός, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ανήκει σε αλλοδαπό άνδρα, ενώ υπάρχει μεγάλη περίπτωση να είναι ένας εκ των αγνοουμένων από το ναυάγιο με τη λέμβο μεταναστών που σημειώθηκε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου.

Η σορός ανασύρθηκε από σκάφος της δύναμης FRONTEX και μεταφέρεται στο λιμάνι της Γαύδου, ώστε να γίνει η απαραίτητη διαδικασία.