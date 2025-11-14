Τσίπρας για Ιθάκη: Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει τη συγκάλυψη της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της

Στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε το βιβλίο του, «Ιθάκη», ως ένα «ενδιαφέρον μυθιστόρημα», αφήνοντας την αποδόμησή του, όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε, σε άλλους, καθώς δεν σκοπεύει να το διαβάσει, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός, αφού κάνει λόγο για αδιέξοδα της διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, υποστηρίζει πως φοβάται τη συμβολή της Ιθάκης σε «ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και Δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη», επιλέγοντας «τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της».

«Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σήμερα το αδημοσίευτο βιβλίο μου με τον τίτλο Ιθάκη “ενδιαφέρον μυθιστόρημα” και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να το διαβάσει, αλλά αφήνει την αποδόμησή του σε άλλους», γράφει αρχικά ο Αλέξης, προσθέτοντας:

«Καταλαβαίνω ότι προτιμά από τη μελέτη της τραγωδίας του χτες, στην οποία η παράταξή του έριξε τη χώρα, και τη συζήτηση για τη φαυλότητα και τα αδιέξοδα της διακυβέρνησής του σήμερα, να αφιερώνει τον χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, τους διαλόγους του “Φραπέ”, τις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών, τις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών και τη στήριξη της κλεπτοκρατίας. Και να επιλέγει, όπως έχει κάνει σε όλη τη διαδρομή του, τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση μαζί της».

Και συνεχίζει: «Η πατρίδα μας όμως δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και Δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη», για να καταλήξει: «Κι ακριβώς αυτό, τη συμβολή της Ιθάκης σε ένα τέτοιο μέλλον, φοβάται ο ίδιος και οι συνεργοί του».