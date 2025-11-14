Μηχανικοί αναπτύσσουν ένα πρωτοποριακό υλικό που θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στα κτίρια του μέλλοντος – «Οι τοίχοι θα είναι φοβερά ανθεκτικοί»

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Μηχανικοί αναπτύσσουν ένα πρωτοποριακό υλικό που θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στα κτίρια του μέλλοντος -
Photo: rmit.edu.au

Μια ομάδα μηχανικών στην Αυστραλία παρουσίασε ένα καινοτόμο οικοδομικό υλικό που θα μπορούσε να μειώσει δραστικά το κόστος κατασκευής — και τη ρύπανση — παγκοσμίως. Το υλικό, που αναπτύχθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου RMIT και είναι γνωστό ως κατασκευή από συμπιεσμένο χώμα, εγκιβωτισμένο σε χαρτόνι (cardboard-confined rammed earth), συνδυάζει χώμα, νερό και ανακυκλωμένο χαρτόνι για να σχηματίσει μια ανθεκτική, χαμηλού κόστους εναλλακτική λύση έναντι του παραδοσιακού σκυροδέματος.

Σύμφωνα με το Nanowerk News, το συγκεκριμένο υλικό παράγει μόλις περίπου το ένα τέταρτο του αποτυπώματος άνθρακα του συμβατικού σκυροδέματος και μειώνει την ποσότητα χαρτονιού που καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Princeton, η παραγωγή τσιμέντου και σκυροδέματος ευθύνεται περίπου για το 8% των ετήσιων παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κυρίως λόγω της ενεργοβόρας διαδικασίας θέρμανσης ασβεστόλιθου για την παρασκευή τσιμέντου.

Την ίδια στιγμή, μόνο η Αυστραλία στέλνει περισσότερους από 2. 2 εκατομμύρια τόνους χαρτονιού και χαρτιού σε χώρους υγειονομικής ταφής κάθε χρόνο.

Η καινοτομία του υλικού και πρακτικές λύσεις

Αντιμετωπίζοντας αυτά τα δύο προβλήματα — τη ρύπανση και τα απόβλητα — με μία ενιαία λύση, η ομάδα δημιούργησε ένα υλικό αρκετά ισχυρό ώστε να χρησιμοποιείται σε κατασκευές — χωρίς να απαιτείται τσιμέντο.
«Χρησιμοποιώντας απλώς χαρτόνι, χώμα και νερό, μπορούμε να κάνουμε τους τοίχους αρκετά ανθεκτικούς ώστε να υποστηρίζουν χαμηλά κτίρια», δήλωσε ο Jiaming Ma, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Αυτή η καινοτομία θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στον σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων, χρησιμοποιώντας τοπικά υλικά που ανακυκλώνονται ευκολότερα».

Το παραδοσιακό σκυρόδεμα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη — απελευθερώνοντας διοξείδιο του άνθρακα τόσο από τη χημική αντίδραση που δημιουργείται κατά την παραγωγή τσιμέντου όσο και από την τεράστια ενέργεια που απαιτείται για τη θέρμανση των κλιβάνων.

Είναι επίσης υλικό με μεγάλες απαιτήσεις σε πόρους, καθώς απαιτούνται τεράστιες ποσότητες άμμου, χαλικιού και νερού. Αντίθετα, το συμπιεσμένο χώμα εγκιβωτισμένο σε χαρτόνι, απαιτεί πολύ λιγότερους πόρους και συχνά μπορεί να παραχθεί επιτόπου. Οι κατασκευαστές απλώς συμπιέζουν ένα μείγμα χώματος και νερού μέσα σε καλούπια από χαρτόνι, εξαλείφοντας την ανάγκη για βαριά υλικά όπως ο χάλυβας ή τα τούβλα.

Τα οφέλη από τη χρήση του υλικού

«Αντί να πρέπει να μεταφερθούν τόνοι οικοδομικών υλικών, οι κατασκευαστές θα χρειάζονται μόνο ελαφρύ χαρτόνι», δήλωσε ο ομότιμος καθηγητής Yi Min «Mike» Xie, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης. «Αυτό θα μείωνε σημαντικά το κόστος μεταφοράς, θα απλοποιούσε την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και θα μείωνε τις αρχικές απαιτήσεις σε υλικά».

Το νέο υλικό προσφέρει επίσης πρακτικά περιβαλλοντικά οφέλη: Οι τοίχοι από συμπιεσμένο χώμα ρυθμίζουν φυσικά τη θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους, κάτι που μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από τον κλιματισμό και να μειώσει το μακροπρόθεσμο ενεργειακό κόστος – ιδιαίτερα σε θερμά, ξηρά κλίματα.

Οι μηχανικοί του RMIT πιστεύουν ότι η καινοτομία τους θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο να καταστεί η παγκόσμια κατασκευαστική βιομηχανία πιο οικονομική και πιο «πράσινη». Η ομάδα αναζητεί συνεργάτες από τη βιομηχανία για να προχωρήσουν περαιτέρω δοκιμές και να επεκτείνουν τη χρήση του υλικού σε εμπορικό επίπεδο..

Αν πετύχει, αυτός ο απλός συνδυασμός χώματος, νερού και ανακυκλωμένου χαρτονιού θα μπορούσε να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα – έναν από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη – να δημιουργήσει τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον.

 

08:07 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

