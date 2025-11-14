Δημήτρης Κουτσούμπας: Ας αφήσουν τα μεγάλα λόγια του αέρα οι κύριοι Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης, η πολιτική τους είναι τάλε κουάλε

Enikos Newsroom

πολιτική

Κουτσούμπας

Διήμερη επίσκεψη στη Σουηδία πραγματοποιεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος νωρίτερα σήμερα επισκέφθηκε το λιμάνι της Στοκχόλμης, όπου είναι τοποθετημένη πλακέτα αφιερωμένη στον Λένιν και στη συνέχεια το λαογραφικό μουσείο Nordisk.

Το μεσημέρι ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ συναντήθηκε με το σωματείο Εργαζομένων Μετρό Στοκχόλμης Seko.

Προσερχόμενος στη συνάντηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε την ακόλουθη δήλωση, με αφορμή και τη συζήτηση στη Βουλή:

«Αυτό που επιβεβαιώνεται καθημερινά, εξαιτίας της πολιτικής της ΕΕ και των κυβερνήσεων, αλλά και τη στροφή στην πολεμική οικονομία παντού, είναι ότι συνεχώς επιδεινώνεται το βιοτικό επίπεδο των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, αυξάνεται η ακρίβεια, μεγαλώνει η καταστολή και ο περιορισμός βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, του ελληνικού λαού. Λοιπόν, ας αφήσουν τα μεγάλα λόγια του αέρα οι κύριοι Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης. Τάλε κουάλε είναι η πολιτική τους».

Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Σουηδικού Κομμουνιστικού Κόμματος (SKP), Andreas Sörensen, στα γραφεία του SKP στο Skarpnäck, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η επίσκεψη του Δ. Κουτσούμπα στη Σουηδία συνεχίζεται και αύριο με την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του ΚΚΕ στο αντιφασιστικό μνημείο La Mano, συνάντηση με την Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης και την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στην πολιτική συγκέντρωση της Τομεακής Οργάνωσης Σκανδιναβίας, με θέμα: «Ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική και την πολεμική προετοιμασία, με τους κομμουνιστές μπροστά, στον αγώνα για την ανατροπή, για τον σοσιαλισμό», που θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης.

