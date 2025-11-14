Δεκάδες Drones… «Made in Greece» σε άσκηση του Ελληνικού Στρατού – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Για πρώτη φορά, ελληνικές εταιρείες κλήθηκαν από τον Ελληνικό Στρατό να φέρουν όλα τα drones που κατασκευάζουν και να δοκιμαστούν επί του πεδίου, σε άσκηση με πραγματικά πυρά. Δείτε εικόνες από την άσκηση «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ» στο Πεδίο Βολής «ΑΕΤΟΣ» στην Αλεξανδρούπολη.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Την ευκαιρία να δουν από κοντά τις δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας είχε η ηγεσία και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, σε μία άσκηση ανοιχτή και προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.

Δεκάδες drones, που κατασκευάζονται από ελληνικές εταιρείες, τα οποία φέρουν πατέντες και αρκετά εξ αυτών είναι μοναδικά σε παγκόσμιο επίπεδο, δοκιμάστηκαν στην Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ», στο Πεδίο Βολής και Ασκήσεων «Αετός» στον Έβρο.

Η ΤΑΜΣ διεξήχθη σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση επικεντρώθηκε στην τακτική χρησιμοποίηση των ΣμηΕΑ και Αντι-ΣμηΕΑ κατά την οποία εξετάστηκαν ειδικά σενάρια επιχειρησιακής αξιοποίησης των νέων μέσων και αντίστοιχα οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Επίσης, δοκιμάστηκαν ειδικές τακτικές, αξιολογήθηκε το μοντέλο ένταξής τους στις οργανωτικές δομές των Μονάδων του Στρατού Ξηράς καθώς επίσης και οι διαδικασίες ενάσκησης Διοίκησης και Ελέγχου σε αυτά.

Η δεύτερη φάση της ΤΑΜΣ αφορούσε στο κύριο μέρος της Εθνικής Άσκησης «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ – 25» και κατέδειξε το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων. Και στη φάση αυτή αξιοποιήθηκαν καινοτόμες τεχνολογίες όπως η προσβολή στόχων με ΣμηΕΑ First Person View και άφεσης χειροβομβίδων.

Ακολούθησε ξενάγηση στη στατική έκθεση οπλικών συστημάτων και μέσων, στο πλαίσιο της οποίας οι εκπρόσωποι των ελληνικών εταιρειών είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τον κ. Δένδια για καινοτόμα αμυντικά συστήματα που χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής.

Επισημαίνεται ότι για τη διεξαγωγή της ΤΑΜΣ το ΓΕΕΘΑ απηύθυνε πρόσκληση προς το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, η ανταπόκριση του οποίου υπήρξε μεγάλη, με τη συμμετοχή 30 εταιρειών. Στις συμμετέχουσες εταιρείες δόθηκε η δυνατότητα να δοκιμάσουν τα προϊόντα τους σε ρεαλιστικά σενάρια, υπό πραγματικές συνθήκες και επιχειρησιακό περιβάλλον.

«Είδατε με τα μάτια σας, ότι τα drones και τα anti-drones συστήματα αποτελούν οργανικό στοιχείο των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ένας σημαντικός πολλαπλασιαστής ισχύος και ικανότητας, μια καθαρή απόδειξη ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται πλέον με σημαντικές δυνατότητες στο επιχειρησιακό περιβάλλον του 21ου αιώνα. Και ξαναλέω, είναι κρίσιμο, ότι αυτό που είδαμε σήμερα, δείχνει ότι αυτή η μετάβαση δεν είναι απλώς θεωρητική. Έχει απτά αποτελέσματα» ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Την ευθύνη της άσκησης είχε το Γενικό Επιτελείο Στρατού, με τον ίδιο τον Αρχηγό ΓΕΣ Γεώργιο Κωστίδη να έχει προσωπικά παρακολουθήσει κάθε πτυχή οργάνωσης κι εκτέλεσης.

Το «παρών» στην άσκηση έδωσε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης καθώς και οι Αρχηγοί των Επιτελείων.