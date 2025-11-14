Παρίσι: Σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μονπαρνάς – Ζητήθηκε η εκκένωσή του

Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα το μεσημέρι στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς, στο Παρίσι, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Η αστυνομία έδωσε εντολή για εκκένωση του σταθμού.

La Gare Montparnasse, brièvement évacuée après une intervention de la police. Pas d’informations données aux voyageurs pour le moment mais évidemment beaucoup d’inquiétudes surtout en cette date… pic.twitter.com/NEIQcneSW1 — Alexandra QUARINI (@alexquarini) November 14, 2025

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι, ένας άνδρας πυροβολήθηκε από την αστυνομία. Ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό στο σταθμό. Ο σταθμός εκκενώνεται.

🚨🇫🇷A l’instant : Situation confuse à la gare Montparnasse, à Paris, un homme a été abattu par la police. Deux détonations ont retenti, provoquant un mouvement de panique dans la gare. La gare est en cours d’évacuation. pic.twitter.com/bZD70YpLv9 — LSI AFRICA (@lsiafrica) November 14, 2025