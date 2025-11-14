Παρίσι: Σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μονπαρνάς – Ζητήθηκε η εκκένωσή του

Enikos Newsroom

διεθνή

Παρίσι: Σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μονπαρνάς – Ζητήθηκε η εκκένωσή του

Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα το μεσημέρι στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς, στο Παρίσι, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Η αστυνομία έδωσε εντολή για εκκένωση του σταθμού.

 

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι, ένας άνδρας πυροβολήθηκε από την αστυνομία. Ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό στο σταθμό. Ο σταθμός εκκενώνεται.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στην Πετρούπολη

ΕΟΦ: Απαγόρευση διάθεσης κολπικής γέλης ως καλλυντικού

Fitch: Απόψε η αξιολόγηση του outlook της ελληνικής οικονομίας – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση έως και 50% στις τιμές

Πώς να μοιραστείτε αμέσως τον κωδικό Wi-Fi σας με αυτό το απλό κόλπο

Αστρονόμοι παρατήρησαν την πρώτη στεμματική εκπομπή μάζας από εξωαστέρι – Τι σημαίνει αυτό για την κατοικησιμότητας των εξω...
περισσότερα
17:26 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Σοβαρό τροχαίο στη Στοκχόλμη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Σοβαρό τροχαίο συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής (14/11) στη Στοκχόλμη, όταν ένα διώροφο λεωφο...
16:57 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Παρίσι: Λεπτό προς λεπτό η αστυνομική επιχείρηση στο Μονπαρνάς – Πώς εξουδετερώθηκε ο άνδρας με το μαχαίρι

Τρόμος σήμερα στο Παρίσι, καθώς στην αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού του Μονπαρνάς, η αστυ...
15:54 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

«Παρασκευή και 13» στη Φλόριντα: 13χρονος μαχαίρωσε 46 φορές τη μητέρα του – Μιμήθηκε τον serial killer των ταινιών τρόμου

Δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν λεπτομέρειες-σοκ γύρω από τη δολοφονία της 39χρονης Irina Garci...
14:25 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με drones και πυραύλους – 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) με στόχο κυρίως...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα