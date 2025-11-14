Γνωστός επιχειρηματίας ανάμεσα στους συλληφθέντες του κυκλώματος με τις «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο – Θύμα της οργάνωσης και ο Σπύρος Μαρτίκας 

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την δράση του κυκλώματος που διέπραττε πλαστογραφίες και απάτες με το πρόσχημα επένδυσης καζίνο, καθώς, ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι γνωστός επιχειρηματίας, ενώ θύμα των μελών της οργάνωσης, όπως αποκαλύπτεται είναι και γνωστός παίκτης ριάλιτι.

Όπως έγινε γνωστό, οι αστυνομικοί προχώρησαν συνολικά σε 5 συλλήψεις την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, ανάμεσα στους οποίους είναι ο υπαρχηγός και ο αρχηγός, ο οποίος εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος καζίνο. Σημειώνεται ότι οι Αρχές πραγματοποίησαν ειδική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, ενώ η λεία του κυκλώματος εκτιμάται πως υπερβαίνει το 1.300.000 ευρώ.

Γνωστός παίκτης ριάλιτι ανάμεσα στα θύματα

Ως προς τον τρόπο δράσης των μελών της οργάνωσης, οι ίδιοι αναζητούσαν επαγγελματίες με οικονομική επιφάνεια, με σκοπό να τους παρουσιάσουν επενδυτικές ευκαιρίες «μαϊμού» σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%. Ανάμεσα στα θύματα, όπως προέκυψε, είναι και ο γνωστός παίκτης ριάλιτι Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος φέρεται να έχασε μεγάλο χρηματικό ποσό, εξαιτίας του κυκλώματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των συλληφθέντων είναι γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος φαίνεται πως παρουσιαζόταν ως «εγγυητής» σε όσα άτομα έπεφταν στην «παγίδα» του κυκλώματος. Οι δράστες πάντως, για να καταφέρουν να πείσουν τα θύματά τους, έκαναν συναντήσεις σε σουίτες ξενοδοχείου, όπου τους εμφάνιζαν από μεγάλα ποσά μετρητών… μέχρι ράβδους χρυσού.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η αστυνομία, όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Κατασχέθηκαν μέχρι και «διαμάντια»

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων λίρες, πλαστές επιταγές, οχήματα πολυτελείας, ακόμα και… διαμάντια, αμφιβόλου γνησιότητας.

Μέχρι τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.