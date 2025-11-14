Γιώργος Τσατραφύλλιας: Θερμή εισβολή με νοτιάδες, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Καιρός

Είμαστε στην καρδιά του Νοεμβρίου, αλλά το Σαββατοκύριακο θα έχει… καλοκαιρινή διάθεση, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σήμερα Παρασκευή 14/11.

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας είπε πως το επόμενο διήμερο αναμένεται αίθριος καιρός, ενώ από την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, θα δούμε την θερμοκρασία σε υψηλότερα από το κανονικό για την εποχή επίπεδα. Επίσης, οι ισχυροί νοτιάδες  θα φέρουν μαζί τους και την αφρικανική σκόνη στην χώρα μας.

Τσατραφύλλιας: «Θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες»

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος γράφει πως θα έχουμε «Θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες. Με αίθριες καιρικές συνθήκες και ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος θα κυλίσει το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας. Ωστόσο, τη νέα εβδομάδα θα βρεθούμε στον αστερισμό των νοτιάδων».

«Από τη Δευτέρα 17/11 και όλη την εβδομάδα, θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιάδες μέχρι 7 μποφόρ, οι οποίοι θα κουβαλήσουν από την Αφρική, σκόνη με αυξημένες συγκεντρώσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη και θερμότερες αέριες μάζες. Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί σε πιο υψηλά επίπεδα από τα κανονικά και μάλιστα στις αρχές της εβδομάδας, η θερμοκρασιακή ανωμαλία θα είναι της τάξης των 6-8 βαθμών. Ο υδράργυρος την Τρίτη θα σκαρφαλώσει στους 22-24 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Επιπλέον, οι βροχές θα είναι περιορισμένες και θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά – βορειοδυτικά, από την Τρίτη και μετά», πρόσθεσε ο μετεωρολόγος.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

