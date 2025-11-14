Αττική: Έκλεβαν οχήματα και τα αποσυναρμολογούσαν για τα ανταλλακτικά τους – Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς όταν πήγαν να τους συλλάβουν 

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 8-11-2025 στην περιοχή των Άνω Λιοσίων από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., 4 αλλοδαποί ηλικίας 32, 37, 46 και 53 ετών και 2 ημεδαποί ηλικίας 32 και 55 ετών οι οποίοι διέπρατταν κλοπές οχημάτων από περιοχές της Αττικής, τα οποία στη συνέχεια αποσυναρμολογούσαν και διέθεταν εκ νέου στην αγορά ως ανταλλακτικά.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής για -κατά περίπτωση- κλοπή κατ’ εξακολούθηση από κοινού, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη παραμονή αλλοδαπού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 2 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.

Για έναν εκ των συλληφθέντων διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση 11 ετών, 9 μηνών και 12 ημερών για ληστεία.

Πώς τους εντόπισαν

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας αναφορικά με την τοποθεσία κλεμμένου οχήματος, εντόπισαν τους κατηγορούμενους σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο της συλλογής, επεξεργασίας και εμπορίας παλαιών μετάλλων στην περιοχή των Άνω Λιοσίων και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Στο χώρο της επιχείρησης εντοπίστηκε κοντέινερ εντός του οποίου οι κατηγορούμενοι είχαν αποκρύψει 3 αυτοκίνητα, για τα οποία όπως προέκυψε οι ιδιοκτήτες τους είχαν δηλώσει κλοπή από Κηφισιά, Πατήσια και Νέο Ηράκλειο. Κατά την είσοδο των αστυνομικών, οι δράστες κατελήφθησαν να εκτελούν εργασίες στα οχήματα, αφαιρώντας διάφορα εξαρτήματα, όπως ελαστικά και άλλα μέρη.

Σημειώνεται, ότι οι κατηγορούμενοι προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη επιχείρησαν να τραπούν σε φυγή, ενώ κατά την ακινητοποίησή τους επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με γροθιές και κλωτσιές.

Ο τρόπος δράσης τους

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής, οι κατηγορούμενοι αρχικά εντόπιζαν σταθμευμένα οχήματα, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν.

Τα οχήματα αυτά τα απέκρυπταν στους χώρους της επιχείρησης, τα αποσυναρμολογούσαν και στη συνέχεια διέθεταν τα εξαρτήματά τους στην αγορά ως ανταλλακτικά, αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος.

Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής, έχουν εξιχνιαστεί 3 περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων από Κηφισιά, Πατήσια και Νέο Ηράκλειο.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέες προσεγγίσεις για τη μείωση βλάβης από το κάπνισμα – Εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση

Επείγουσα προειδοποίηση του ECDC για τον RSV: Αυξημένος κίνδυνος για τα βρέφη ενόψει του χειμώνα

Πιερρακάκης στο Bloomberg: Στόχος το ελληνικό χρέος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2030

Κορκίδης: Η «Black Friday» της ελληνικής αγοράς απειλείται από τα κινεζικά e-shops – Τι λένε οι έμποροι για τη φορολόγηση μ...

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να μοιραστείτε αμέσως τον κωδικό Wi-Fi σας με αυτό το απλό κόλπο
περισσότερα
19:04 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Επέτειος Πολυτεχνείου: Επί ποδός πάνω από 5.000 αστυνομικοί – Αυξημένα μέτρα της ΕΛΑΣ, drones και ελικόπτερα 

Στην τελική φάση βρίσκεται ο σχεδιασμός των μέτρων ασφαλείας για την Επέτειο του Πολυτεχνείου....
18:55 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Αττική: Βίντεο από την ειδική επιχείρηση της Τροχαίας σε Μάνδρα και Περιστέρι – Πραγματοποιήθηκαν 235 έλεγχοι

Ειδική τροχονομική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, βραδινές ώρε...
18:13 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Αποκαλυπτική έρευνα: 7 στους 10 νέους σκέφτονται να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό – Ανησυχητικά ευρήματα για το δημογραφικό

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας της Metron Analysis, που πραγματοποιήθ...
17:53 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή άλλος ένας κατηγορούμενος για παράνομες επιδοτήσεις

Ακόμη ένας κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωση...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα