Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την λεωφόρο; Είναι από τις πιο γνωστές

Enikos Newsroom

timeout

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την λεωφόρο; Είναι από τις πιο γνωστές

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη λεωφόρος στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την λεωφόρο; Είναι από τις πιο γνωστές

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε το σημείο; Έχετε περάσει 100% από εκεί
  • Βασιλίσσης Αμαλίας
  • Κηφισίας
  • Πατησίων

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1955 βλέπετε την λεωφόρο Πατησίων.

Η Οδός Πατησίων είναι από τους κυριότερους οδικούς άξονες της Αθήνας, με μήκος 4,5 χιλιόμετρα. Ξεκινά από την οδό Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας, πενήντα μέτρα από την πλατεία Ομονοίας, και με κατεύθυνση προς βορρά, οδηγεί στα Πατήσια, συνοικία της Αθήνας από την οποία έλαβε το όνομά της.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Παλαιότερα, και έως τα μέσα του 20ού αιώνα, τα Πατήσια ήταν ύπαιθρος και ο δρόμος αυτός συνέδεε τα Πατήσια με την Αθήνα, διερχόμενος από άκτιστες εκτάσεις. Με την ανάπτυξη όμως της Αθήνας, και μέχρι τη δεκαετία του 1970, η Πατησίων εξελίχθηκε σε σημαντικό δρόμο που διέρχεται μέσα από την πόλη, ανάμεσα σε συνοικίες όπως το Μουσείο, η Κυψέλη, η Πλατεία Βικτωρίας και η Πλατεία Αμερικής.

Η χωροταξική διαμόρφωση της οδού ξεκίνησε το 1841 και βασίστηκε στους προϋπάρχοντες αγροτικούς δρόμους. Επί βασιλείας Όθωνα ο δρόμος συχνά τιμήθηκε από το βασιλικό ζεύγος.

Στην Οθωνική περίοδο, τις αργίες και τα απογεύματα της Κυριακής, οι κάτοικοι των Αθηνών, όπως επίσης ξένοι περιηγητές και Βαυαροί, έκαναν τις βόλτες τους στην Πατησίων και το Πεδίον του Άρεως.

Την 23η Απριλίου 1882 εγκαινιάστηκε ο ιπποκίνητος τροχιόδρομος Συντάγματος-Πατησίων. Η Πατησίων χαράχθηκε το 1908 με την πρώτη επίσημη διαίρεση της πόλεως των Αθηνών – κατόπιν μελέτης του Αθανασίου Γεωργιάδη – συνδέοντας τα Πατήσια με την πλατεία Ομονοίας στο κέντρο της Αθήνας. Τότε έφθασαν και τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ.

Από τις αρχές του 20ου αιώνα άρχισαν να κτίζονται “καλλιμάρμαρα και κομψότατα ιδιωτικά μέγαρα”. Με το πέρασμα του χρόνου έγινε μια από τις πιο κεντρικές αρτηρίες της πόλης.

Το 1946, μόλις 2 χρόνια μετά τη λήξη της Κατοχής, το τμήμα του δρόμου από την αρχή του στην οδό Πανεπιστημίου έως την οδό Αγίου Μελετίου, μετονομάστηκε σε οδό 28ης Οκτωβρίου, προς τιμήν της νεότερης εθνικής επετείου του ελληνικού κράτους. Η ονομασία αυτή όμως δεν επικράτησε, ούτε στον προφορικό, ούτε στον γραπτό λόγο και η ονομασία Πατησίων είναι ο κοινός τρόπος αναφοράς στην οδό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στην Πετρούπολη

ΕΟΦ: Απαγόρευση διάθεσης κολπικής γέλης ως καλλυντικού

Fitch: Απόψε η αξιολόγηση του outlook της ελληνικής οικονομίας – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση έως και 50% στις τιμές

Πώς να μοιραστείτε αμέσως τον κωδικό Wi-Fi σας με αυτό το απλό κόλπο

Αστρονόμοι παρατήρησαν την πρώτη στεμματική εκπομπή μάζας από εξωαστέρι – Τι σημαίνει αυτό για την κατοικησιμότητας των εξω...
περισσότερα
16:00 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που προσελκύουν οικονομική αφθονία με τον ανάδρομο Ερμή – «Το σενάριο αλλάζει και οι τσέπες γεμίζουν»

Ο ανάδρομος Ερμής συνήθως δεν θεωρείται περίοδος ηρεμίας ή τύχης, γι’ αυτό ίσως προκαλεί έκπλη...
11:01 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Οι 7 ανεπαίσθητες συνήθειες που σας κάνουν ανυπόφορους, χωρίς να το συνειδητοποιείτε

Είναι πολύ συνηθισμένο άνθρωποι να έχουν «τυφλά σημεία» στη συμπεριφορά τους. Να υιοθετούν, χω...
10:00 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Τα 3 ζώδια που ετοιμάζονται να «απογειωθούν» – «Τα εμπόδια εξαφανίζονται και αρχίζει μία νέα φάση στη ζωή σας»

Τρία ζώδια θα δουν τη ζωή τους να βελτιώνεται μετά τις 14 Νοεμβρίου 2025, όταν ο Ήλιος ευθυγρα...
09:05 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

H σύντροφός του τον απάτησε και είχε την απαίτηση να της πληρώσει το ενοίκιο – «Δεν έβαλε ποτέ της το χέρι στην τσέπη»

Πριν από μερικούς μήνες, αυτός ο άνδρας ανακάλυψε με πόνο ότι η σύντροφός του δεν του ήταν πισ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα