Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 50′ για παράδειγμα. Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής.

Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις την οδό στην φωτογραφία; Αν είσαι κάτοικος Αθηνών σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε το σημείο; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Οδός Αθηνάς

Οδός Πατησίων

Οδός Πανεπιστημίου

Οδός Πειραιώς

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1900 βλέπετε την οδό Αθηνάς, στο ύψος της Βαρβάκειου Αγοράς. Η δημοτική αγορά οφείλει την ονομασία της στον ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1878 και ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση το 1886, αφού μεσολάβησε μια πυρκαγιά στις 8 και 9 Αυγούστου του 1884. Έκτοτε λειτουργεί αδιάκοπα.

Αποτελεί μοναδικό κτίσμα οργανωμένης συνοικιακής αγοράς στο οποίο συστεγάζονται πολλοί έμποροι προϊόντων διατροφής όπως κρέας, πουλερικά, θαλασσινά, αγροτικά προϊόντα και άλλα. Βρίσκεται στο κέντρο της Οδού Αθηνάς, στο νούμερο 42, εντός της παλαιάς πόλης και σε κοντινή απόσταση από το Δημαρχιακό Μέγαρο και την κεντρική Πλατεία Κοτζιά.

Συνιστά νεότερο μνημείο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, εξυπηρετώντας τις βασικές ανάγκες των κατοίκων, αλλά και επισκεπτών. Πλέον θεωρείται και ως σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος.

Στο βάθος διακρίνεται το Δημοτικό Θέατρο, κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1870. Κατεδαφίστηκε το 1939.

Δείτε πώς είναι σήμερα το σημείο (Πηγή: iloveoldathens.blogspot.com)