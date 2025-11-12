Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Enikos Newsroom

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 50′ για παράδειγμα. Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής.

Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις την οδό στην φωτογραφία; Αν είσαι κάτοικος Αθηνών σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

  • Πανεπιστημίου
  • Σταδίου
  • Ακαδημίας

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία (Από το βιβλίο: Τα περίπτερα της Αθήνας. Θανάσης Κάππος, Φωτογράφος: Πρακτορείον Ηνωμένοι Φωτορεπόρτερ/Ν.Ε.Τολης) που έχει τραβηχτεί το 1952 βλέπετε την οδό Ακαδημίας.

Η Οδός Ακαδημίας είναι ιστορικός δρόμος της πόλης της Αθήνας στην 1η δημοτική ενότητα. Εντάσσεται στο ρυμοτομικό πλέγμα του πολεοδομικού σχεδίου που εφαρμόστηκε βόρεια της παλαιάς πόλης, αναπτυσσόμενη περιμετρικά του ιστορικού κέντρου και παραλλήλως της Σταδίου και της Πανεπιστημίου.

Η ονομασία του δρόμου προέρχεται από την Ακαδημία των Αθηνών από την οποία διέρχεται, συνδέοντας το Κολωνάκι με τα Εξάρχεια. Η Ακαδημίας στεγάζει πολλά άλλα σημαντικά κτίσματα όπως το Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής και κατά καιρούς έχει προταθεί η πεζοδρόμησή της, αν και δεν έχει εξεταστεί κάτι τέτοιο από την πολιτεία.

Η οδός ξεκινά από την Βασιλίσσης Σοφίας στο Σύνταγμα και διασχίζει το Κολωνάκι, τη Πλατεία Κάνιγγος και τα Εξάρχεια προτού καταλήξει στην Ομόνοια. Έχει μήκος 1,2 χιλιόμετρα με φορά νοτιοδυτικά-βορειοανατολικά. Είναι μίας κατεύθυνσης και διαθέτει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχε ονομαστεί σε οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ, προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου Φραγκλίνου Ρούζβελτ, αλλά οι Αθηναίοι εξακολουθούσαν να την αποκαλούν με το αρχικό της όνομα.

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα