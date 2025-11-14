Τραγωδία στα Τέμπη: 10 οικογένειες συναινούν στην εκταφή των συγγενών τους και έχουν ορίσει τεχνικούς συμβούλους

Στο τελευταίο στάδιο περνά η εισαγγελική έρευνα για τη διαδικασία εκταφής των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, με στόχο την ταυτοποίηση μέσω DNA και τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών θανάτου.

Της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, έως τώρα, δέκα οικογένειες έχουν ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ότι συναινούν στην εκταφή των συγγενών τους. Έχουν μάλιστα ορίσει και τους δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην διαδικασία μαζί με τους πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από τη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, 33 ακόμη οικογένειες έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία για τους δικούς τους ανθρώπους, ενώ για πέντε θύματα αλλοδαπής υπηκοότητας, οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε διαδικασία εντοπισμού των συγγενών τους, προκειμένου και σε αυτούς να δοθεί η δυνατότητα να δηλώσουν εάν επιθυμούν εκταφή.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να πραγματοποιηθεί επικοινωνία και με τις οικογένειες εννέα ακόμη ημεδαπών θυμάτων, ώστε να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος της προανακριτικής έρευνας.

Τα πορίσματα των ειδικών, των πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων θα κατατεθούν τόσο στην εισαγγελέα Λάρισας, η οποία εποπτεύει την συγκεκριμένη προκαταρκτική έρευνα, όσο και στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, όπου θα ξεκινήσει η εκδίκαση της βασικής υπόθεσης με τους 36 κατηγορούμενους τον Μάρτιο του 2026.