Παρίσι: Λεπτό προς λεπτό η αστυνομική επιχείρηση στο Μονπαρνάς – Πώς εξουδετερώθηκε ο άνδρας με το μαχαίρι

Τρόμος σήμερα στο Παρίσι, καθώς στην αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού του Μονπαρνάς, η αστυνομία εξουδετέρωσε άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι, ο οποίος απειλούσε τους επιβάτες.

Περίπου στις 3 το απόγευμα της Παρασκευής, ώρα Γαλλίας, ο άνδρας, που είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος, έφτασε με ένα τρένο Ouigo από το Ρεν. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή του Figaro, ο 44χρονος άνδρας, καταγωγής από το Ουάλις και Φουτούνα, ένα σύμπλεγμα νησιών βορειοδυτικά του Φίτζι, ήταν καταζητούμενος κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας του Créteil και του αστυνομικού τμήματος του Cachan γιατί απειλούσε να σκοτώσει την γυναίκα του και τα παιδιά του.

Η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε στο Figaro ότι το άτομο ήταν «γνωστό για ενδοοικογενειακή βία». Οι επιβάτες του σταθμού Montparnasse βίωσαν μια κατάσταση πανικού την Παρασκευή νωρίς το απόγευμα.

Κατά την αποβίβαση από το τρένο, ο ύποπτος, οπλισμένος με μαχαίρι, έβαλε τη λεπίδα στο λαιμό του, όταν είδε τους αστυνομικούς που ήρθαν να τον συλλάβουν. Ακολούθησαν μερικές στιγμές ακραίας έντασης: σύμφωνα με την αστυνομική πηγή του Figaro, ο άνδρας προσπάθησε να επιτεθεί σε επιβάτες πριν τελικώς αυτοτραυματιστεί πολλές φορές.

Οι αστυνομικοί που είχαν ζητήσει να εκκενωθεί η αποβάθρα τελικώς άνοιξαν πυρ εναντίον του ανθρώπου που κρατούσε το μαχαίρι.

Ο άνδρας, τραυματίστηκε στα πόδια, αλλά η κατάσταση παραμένει ασαφής ως προς αυτό το σημείο, δηλαδή ως προς το πόσο σοβαρά είναι τα τραύματά του.

Μια περαστική επίσης τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι. Σε επικοινωνία με την εφημερίδα Le Figaro, η εισαγγελία του Παρισιού διευκρίνισε ότι έχει ενημερωθεί για «τουλάχιστον έναν πυροβολισμό που έπεσε στο σταθμό Montparnasse».

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου και ο σταθμός έχει εκκενωθεί εν μέρει.