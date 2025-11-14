«Ελ. Βενιζέλος»: Τους «τσάκωσαν» με 44 κιλά κάνναβης στις αποσκευές – 2 συλλήψεις – Δείτε φωτογραφίες 

Enikos Newsroom

κοινωνία

«Ελ. Βενιζέλος»: Τους «τσάκωσαν» με 44 κιλά κάνναβης στις αποσκευές – 2 συλλήψεις – Δείτε φωτογραφίες 

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες χθες, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, 2 αλλοδαποί, μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας, οι οποίοι προσπάθησαν να εισάγουν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) στην ελληνική επικράτεια, μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από την Homeland Security Investigations (HSI) της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, καθώς και μέσω εξακριβώσεων, διασταυρώσεως, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας «προφίλ» ατόμων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των ανωτέρω.

Πιο αναλυτικά, οι κατηγορούμενοι προερχόμενοι αεροπορικώς από χώρα του εξωτερικού, εντοπίστηκαν στο χώρο των αφίξεων του αεροδρομίου όπου κατελήφθησαν να κατέχουν εντός των αποσκευών τους -84- νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) συνολικού βάρους -44- κιλών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) συνολικού βάρους -44- κιλών,
  • το χρηματικό ποσό των -210- ευρώ,
  • -2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας και -2- βαλίτσες.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε τις φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ.:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στην Πετρούπολη

ΕΟΦ: Απαγόρευση διάθεσης κολπικής γέλης ως καλλυντικού

Fitch: Απόψε η αξιολόγηση του outlook της ελληνικής οικονομίας – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση έως και 50% στις τιμές

Πώς να μοιραστείτε αμέσως τον κωδικό Wi-Fi σας με αυτό το απλό κόλπο

Αστρονόμοι παρατήρησαν την πρώτη στεμματική εκπομπή μάζας από εξωαστέρι – Τι σημαίνει αυτό για την κατοικησιμότητας των εξω...
περισσότερα
17:38 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Αττική: Συνελήφθη 40χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος φορτηγό, ενεπλάκη σε τροχαίο και εγκατέλειψε το σημείο – Διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δίπλωμα 

Από αστυνομικούς του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής συνελήφθη, βραδινές ώρες της 13 Νοεμ...
17:01 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: 10 οικογένειες συναινούν στην εκταφή των συγγενών τους και έχουν ορίσει τεχνικούς συμβούλους

Στο τελευταίο στάδιο περνά η εισαγγελική έρευνα για τη διαδικασία εκταφής των θυμάτων της σιδη...
16:43 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Γιώργος Τσατραφύλλιας: Θερμή εισβολή με νοτιάδες, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο

Είμαστε στην καρδιά του Νοεμβρίου, αλλά το Σαββατοκύριακο θα έχει… καλοκαιρινή διάθεση, ...
16:33 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Δίκη Βαλυράκη: «Ο Σήφης σκοτώθηκε από κάποια εντολή» κατέθεσε ο αδελφός της συζύγου του

«Ο Σήφης σκοτώθηκε από κάποια εντολή», κατέθεσε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου όπου εκ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα