Το «αυτομαστίγωμα» της Ελλάδας για το τουρκικό C-130 και η «à la carte» τουρκική ευαισθησία

Αντιδράσεις σε στρατιωτικούς κύκλους και δη στους κόλπους της Πολεμικής Αεροπορίας έχει προκαλέσει η απόφαση για κατέβασμα της ανάρτησης στο ‘Χ’ με το ‘elephant walk’ των C-130 και C-27 στην Ελευσίνα, αλλά και η επιστολή του Αρχηγού ΓΕΑ προς τον Τούρκο ομόλογό του.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Για «αυτομαστίγωμα, που δεν δικαιολογείται» κάνουν λόγο στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, με αφορμή τις αντιδράσεις από την Τουρκία, αλλά και τις ενέργειες που σχετίζονται με ανάρτηση που κατέβηκε από τον επίσημο λογαριασμό της ΠΑ στο κοινωνικό δίκτυο ‘Χ’, πρώην twitter.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου όταν η Πολεμική Αεροπορία ανέβασε, όπως συνηθίζει μία φωτογραφία με το ‘elephant walk’ των C-130 & C-27 στην 112 Πτέρυγα Μάχης, στην Ελευσίνα, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Η ΠΑ συνηθίζει να κάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τέτοιες δημοσιεύσεις.

H Τουρκία βρήκε την ευκαιρία να στήσει επικοινωνιακό σόου δυσφήμισης της Ελλάδας και της Πολεμικής Αεροπορίας, κάνοντας λόγο για «προσβολή προς την Τουρκία εν μέσω πένθους στη χώρα».

Η ανάρτηση κατέβηκε γρήγορα από την Ελλάδα και λίγο μετά δημοσιεύθηκε επιστολή του Αρχηγού ΓΕΑ, Αντιπτέραρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ο οποίος φέρεται να απέστειλε υπογεγραμμένη συλλυπητήρια επιστολή στον Τούρκο ομόλογό του για το δυστύχημα με το C-130, που συνετρίβη στη Γεωργία, αφότου απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν.

Όπως επισημαίνουν απόστρατοι αξιωματικοί της ΠΑ, αυτό είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά. Επιπλέον, όπως επισημαίνουν ότι κακώς αποφασίστηκε να κατέβει η ανάρτηση με τα C-130 και τα C-27 διότι αφορά δραστηριότητα εντός ελληνικού εδάφους και σε κάθε περίπτωση αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα το γεγονός ότι έχει αξιόπλοα μεταγωγικά μέσα.

Επιπλέον, η ανάρτηση, όπως επισημαίνουν στο enikos.gr, δεν έγινε ανήμερα του δυστυχήματος αλλά τρεις ημέρες μετά, άρα «δεν δικαιολογείται καμία προσβολή νεκρών όπως επικαλούνται» κάνοντας λόγο για άνευ λόγου «αυτομαστίγωμα».

Κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τους οποίους επικοινώνησε το enikos.gr επιβεβαιώνουν την πληροφορία που μεταδίδουν ΜΜΕ και ανταποκριτές από την Τουρκία ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Νίκου Δένδια και του Πρέσβεως της Τουρκίας στην Ελλάδα Τσαγατάι Ερτσιγιές, διευκρινίζοντας ότι «Έγινε επικοινωνία στο κλίμα αποκλιμάκωσης της παρεξήγησης».

Παραθέτουμε κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά την δραστηριότητα των Τούρκων τις τελευταίες ημέρες, στο Αιγαίο.

Στις 12 Νοεμβρίου, κι ενώ η τουρκική πολεμική αεροπορία βρίσκεται σε πένθος, 1 τουρκικό UAV και 1 κατασκοπευτικό ATR-72 προχώρησαν σε 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) του FIR Αθηνών και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, με Πολεμική Αεροπορία να απογειώνει για αναχαίτιση ένα ζεύγος οπλισμένων μαχητικών F-16 από την Κρήτη.

Χθες, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, 1 τουρκικό drone προχώρησε σε 2 παραβάσεις ΚΕΚ.

Όμως, ας θυμηθούμε τι συνέβη στις 30 Ιανουαρίου 2023, όταν συνετρίβη μαχητικό F-4 Phantom της ΠΑ στο Ιόνιο, με τους δύο πιλότους να βρίσκουν ακαριαίο θάνατο. Εκείνη την ημέρα η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία προχώρησε σε 14 παραβάσεις ΚΕΚ, 24 Παραβιάσεις ΕΕΧ, 8 υπερπτήσεις σε ελληνικά νησιά με οπλισμένα μαχητικά με την ΠΑ να απαντά με την αποστολή οπλισμένων F-16, που οδήγησαν σε αερομαχίας και 4 εμπλοκές. Οι επόμενες ημέρες, του θανάτου των 2 πιλότων μας, ήταν εξίσου προκλητικές από την Τουρκία με:

31 Ιανουαρίου 2023 – 17 παραβάσεις ΚΕΚ, 23 Παραβιάσεις ΕΕΧ, 2 υπερπτήσεις

1 Φεβρουαρίου 2023 – 12 παραβάσεις ΚΕΚ, 14 Παραβιάσεις ΕΕΧ, 12 υπερπτήσεις

2 Φεβρουαρίου 2023 – 10 παραβάσεις ΚΕΚ, 39 Παραβιάσεις ΕΕΧ, 2 υπερπτήσεις

Να διευκρινιστεί ότι ο Τούρκος Αρχηγός ΓΕΑ δεν έστειλε καμία συλλυπητήρια επιστολή.